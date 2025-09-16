Libre Cautiverio: un musical postapocalíptico que se estrena hoy en el Regina

A partir del hoy, 17 de septiembre, el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) se convertirá en el epicentro de un universo post apocalíptico con el estreno de Libre Cautiverio, un musical que invita a la reflexión sobre las relaciones humanas y la supervivencia. Uno de los intérpretes, Guido Botto Fiora, quien da vida a Domingo en la obra, reveló en una entrevista exclusiva que para él este proyecto "es una joya en el camino" y tiene un significado muy personal: "La primera versión fue audiovisual y la hicimos durante la cuarentena en 2021", cuenta. Esa experiencia representó "un respiro, sentir que salía a la superficie después de tanto encierro". Ahora, al volver a la trama en versión teatral y presencial, la sensación para él es la misma: la alegría de regresar al musical y de explorar una temática tan atípica en el género.

Ivanna Rossi es Libertad.



En la trama, Guido interpreta a Domingo, el exlíder de una comunidad que subsiste en un mundo devastado. Su personaje no se conforma con seguir órdenes, sino que aporta una visión diferente a la de Libertad, la nueva líder que está interpretada por Ivanna Rossi. "No se queda callado, porque tiene una manera de ver la vida en comunidad y el mundo muy diferente a la de ella", explica el actor. Pese a las tensiones, Guido describe a Domingo como un personaje de gran sabiduría que "se mide y escucha", buscando siempre la conciliación por encima de la confrontación.

El actor confiesa que se identifica con el enfoque de su personaje. "Es el que menos agarra las armas dentro del grupo. Sólo en situaciones límite", afirma, destacando su búsqueda por la convivencia. La obra, con sus matices existenciales, filosóficos y políticos, lo cautivó desde el primer momento. Los personajes están inmersos en una comunidad del estilo de The Walking Dead o The Last of Us, en la que tienen que mantenerse unidos para sobrevivir a una amenaza externa. Pero aparece un nuevo conflicto cuando llega una chica de afuera.

Un musical diferente y "lleno de vida"

Esta obra se distingue por su propuesta estética y su despliegue técnico. El elenco, compuesto por 14 artistas en escena, se mueve en un entorno de acción constante y dinámico. "Las coreografías son maravillosas", asegura Guido, elogiando el trabajo de Fernanda Provenzano. El vestuario, diseñado con una estética post-apocalíptica, refuerza la identidad de los personajes. "Hay cosas que yo no sabía ni cómo se usaban ni para qué servían", comenta divertido, describiendo un look de "combate", con paletas de colores terrosos y elementos que remiten a un estilo "medieval" y sucio, acorde a la situación de los personajes. Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Completan el elenco Matias Zajic, Bianca Cuscuna, Provenzano, Federico Dryzun, Santiago Leguizamo, Luli Zabala y Gonzalo Rivarola junto al ensamble compuesto por Aldana Trillini, Jazmín Lorenzo, Cecilia Mariel Petrino, Alessandrina Deminicis y Agustín López. El libro y la idea original son del director Nicolás Manasseri; la música original de Nahuel Tamargo, la dirección musical y los arreglos vocales de Facundo Cicciu; el diseño de escenografía de PHEPANDÚ, el diseño y la realización del vestuario es de La Costurera Teatro y Provenzano, quien también armó equipo con Manasseri para el diseño de luces.

Por su parte Guido concluye con una invitación a dejar de lado los prejuicios sobre el teatro musical. Para él, esta producción es la prueba de que el género puede ser profundo y desafiante. "Une una dramaturgia maravillosa con una dirección, coreografías y música en vivo que brindan un plus espectacular". Libre Cautiverio es una experiencia que "expande el alma y la mente", un viaje a una distopía que nos obliga a cuestionarnos nuestra propia realidad.

Las funciones son todos los miércoles a las 20:30. Encontrá acá más info sobre las entradas.