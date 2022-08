Lucas & The Woods: "Es un desafío tocar en Vorterix"

Como una irrupción de buena energía, el 12 de agosto a las 20 se podrá disfrutar del show de Lucas & The Woods en Vorterix ( Av. Federico Lacroze 3455, CABA). La banda nacida en Buenos Aires en 2014 y creada por cuatro amigos de la infancia unidos por el gusto musical hará los temas de su último disco, Cultura Pop y también de sus placas anteriores Lucas and the Woods y Pensacola Radio.

En su búsqueda de un proyecto basado en fusiones de sonidos anglo con letras en español, música con imagen y una influencia marcada de los '80, la formación integrada por Lucas Engel (voz), Mateo Rodo (guitarras), Willo Sarmiento (batería) y Andi Schneir (bajo) volverá a cobrar una vez más en público su impresionante fuerza pop rock.

De sus comienzos como banda indie avanzaron a tener canciones pegadizas pop-rock que suenan a estadio, personalísimos videoclips y un show en vivo muy fuerte que enseguida los posicionó en la escena musical argentina. Desde 2018 son parte de Sony Music y han tocado en las principales plazas y festivales del país. Fueron teloneros de Keane y estuvieron rodando este mismo año por el territorio mexicano, donde formaron parte del Exa Party en Mérida, y presentaron en Guadalajara, Puebla, Pachuca, CDMX, Cancun, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos entre otros sitios.

Conversamos con dos de sus integrantes, Lucas y Willo o Willy, cómo el mismo se presenta, para hablar de sus comienzos, del cambio que fueron atravesando en estos casi 10 años de existencia y de lo que preparan para el 12:

Desafiando sus propios límites y poniendo toda la carne al asador, sin dudas, el 12 será un reencuentro especial junto a los fans y una gran fiesta arriba y abajo del escenario. Encontrá acá más info sobre las entradas.