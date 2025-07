Mariano Chiesa: "Con El Huevo me propuse darle a la gente algo para pensar y que lo viva de una manera graciosa"

Hace casi una semana Mariano Chiesa volvió a actuar en un escenario porteño. Radicado desde hace varios años en Miami, se tomó un mes para estar en la Argentina y aprovechó para traernos El Huevo, una experiencia inmersiva que comparte sobre el escenario con Constanza Espejo, con Nico Sorrivas como director residente. Sólo los viernes de julio, a las 21.30, el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) alberga a este hijo dilecto de la escena argentina, que una vez más sorprende y deleita con una composición perfecta.

En una charla exclusiva con Mariano, él se mostrará sorprendido por el cariño que despertó en su país, en un público que lo extraña en los grandes musicales de la calle Corrientes y que no llega a reconocer su voz en el doblaje de ciclos o en los anuncios de películas esperadas por la platea familiar. Pero sigue presente en el imaginario del espectador porteño, que lo ha visto en Sunset Boulevard o la primera versión de Avenida Q, quizás porque la distancia diluye las cosas. Sin embargo, luego de una primera función y de recibir los aplausos, se permitió emocionarse y celebrar la alegría de "hacer teatro en Buenos Aires".

Esta vez presenta el encuentro de dos extraños, un hombre y una muere, frente a una escultura que despierta en cada uno visiones contrapuestas. Ese encuentro casual los sumerge en un vertiginoso vaivén de reflexiones sobre el arte, la maternidad, el amor y los vínculos humanos contemporáneos. Es una interesante reflexión sobre la actualidad de las personas que tiene en ambos actores inmejorables intérpretes, rodeados de una puesta impactante de Silvana Ovsejevich, con obras de Cecilia Soldano, Maria Emilia Zorroaquin, Diego Acuña, Mariano Goto y Fabiana Barreda.

"Me vi de vuelta en un camarín pequeño y con todo lo que necesitaba para estar cómodo, y me cayó la ficha de que estaba de vuelta haciendo teatro acá. Soy una persona que piensa que cuando estás en un determinado lugar durante un determinado tiempo y las cosas ocurren bien o mal, es para que aprendas algo. Doy fe de que todo este tiempo pasado en Miami fue para aprender un montón de cosas. Sé que cada momento que llega es único y que hay que agradecerlo muchísimo. Y me vi muy agradecido minutos antes de empezar la función. La abracé a Connie, tiré la mejor energía, agarré al equipo de producción y dije unas palabras abrazándonos para que todo salga bien, y a saltar. Fue una función muy consciente. Y sí, me emocioné, por supuesto con el aplauso extenso que nos brindaron", reveló durante la entrevista:



Además, antes de la función, un dúo de violines en vivo llena el foyer con melodías cautivadoras ejecutadas por Ana Martinez Betelu y Ricardo Bautista, rodeados por una exclusiva exhibición de obras de arte cuidadosamente seleccionadas para luego a disfrutar del texto de Nuria Anglés en la sala del Regina. Sin dudas el reencuentro entre artistas y público se celebra de ambos lados. Pero no hay que dormirse porque apenas quedan tres representaciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.