¡Mirá en vivo +Perfil!: un canal con gente que piensa

A a partir del 1 de setiembre y durante todo este mes de agosto, Modo Fontevecchia, transmitirá en duplex entre NET TV y +perfil simultáneamente de 10 a 12 y solo por +perfil su última hora de 12 a 13.

También el programa de Marcelo Longobardi durante este mes de agosto se transmite simultáneamente en NET TV y +perfil para mudarnos definitivamente los dos a +perfil el 1 de setiembre.

Seguí las transmisión en vivo de +perfil por las siguientes señales: 571 de Flow, 21 de Telecentro, 1722 de DirecTV, 24 de Telered Trimi, 106 de Digital, 22 de Claro, 196 de Sensa, 196 de Colsecor y 25.5 de Televisión abierta digital; en todo el país y en todos los cable operadores.

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Desde ese mismo estudio, desde las 13 a las 21 horas de lunes a viernes, se pueden ver cinco nuevos programas, todos en formato de rondas, formato periodístico que en España es muy exitoso bajo el nombre de “tertulias”. Los cinco son: Investigación conducido por Natalia Volosín de 13 a 14,30; Corresponsales conducido por Jorge Elías de 14,30 a 16,30; Economistas conducido por Fernando Meaños de 16,30 a 18; Escritores conducido por Osvaldo Quiroga, de 18 a 19,30; y Editores de 19,30 a 21.

Y desde las 21 hasta las 23, QR conducido por Pablo Caruso programa que también continuará en agosto en su actual estudio y se mudará al nuevo set junto con Modo Fontevecchia recién el 1 de setiembre.