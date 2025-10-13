Miramar: una mirada a los conflictos familiares desde la nostalgia por los '90

El Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA) se prepara para inaugurar una temporada con olor a bronceador y nostalgia noventera. El viernes 17 de octubre, a las 20 llega el estreno de Miramar, una tragicomedia teatral que desnuda las tensiones familiares bajo el sol abrasador de la costa atlántica de los años '90. La obra, que tuvo un origen explosivo en el formato de microteatro, rápidamente escaló a una versión completa gracias a su éxito y al "universo hermoso" que logra recrear. La directora, Lorena Romanin, se sumó al proyecto para coescribir el texto junto a la actriz Agustina Benedettelli, quien llevó la historia original y protagoniza la pieza junto a Flor Moreno y Juan Santiago.

La trama se centra en dos hermanas, Natalia y Stella Maris, que veranean en la tradicional Miramar. Sus personalidades son radicalmente opuestas: Stella Maris es la amante incondicional de la arena y el sol, mientras que Natalia es la "enemiga de la playa", siempre a la defensiva. Este contraste se convierte en el vehículo para exponer heridas familiares que salen a la luz tras un inesperado suceso.

Como explica Romanin en una entrevista exclusiva, el ambiente playero y la estética de la época funcionan como un catalizador: "Hay algo en el vínculo de las dos hermanas que es desopilante en ese mundo de playa... La irrupción del bañero aporta un contrapunto inesperado en esta tragicomedia que explora la fragilidad de los vínculos con humor e ironía". La imposibilidad de escapar de la familia, incluso durante las vacaciones, se vuelve el eje de la obra. Aquí la entrevista completa:

La puesta en escena está cuidadosamente diseñada para evocar esa década. El público podrá revivir la estética de los '90, desde la moda y los colores estridentes, hasta la música, con Tito Losavio como músico en vivo. La carpa de balneario, elemento central de la escenografía e iluminación de Pablo Calmet y el vestuario de Sol Tevez, transportan al espectador a esos veranos cuando, como recuerda la directora, "nos poníamos limón casi para tomar sol". En cuanto al tono, la obra se apoya en un humor bien argentino, que Romanin describe como "un poquito corrido, incluso negro", muy divertido pero siempre anclado en la verdad de los vínculos. El equipo técnico lo completan Roberta Blazquez Caló en coreografía y la producción general es de Agustina Benedettelli y Flor Moreno, con Carla Fontao en la producción ejecutiva.

Lorena Romanin asegura que el espectáculo genera una identificación profunda, especialmente cuando el vínculo de poder entre las hermanas se da vuelta. Las funciones se realizarán todos los viernes de octubre y noviembre a las 20 en Espacio Callejón. Encontrá acá más info sobre las entradas.