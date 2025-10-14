Por Mano Propia, la obra que desnuda el maltrato en geriátricos

Por Mano Propia, la comedia dramática que aborda el tema álgido del maltrato a las personas mayores en instituciones geriátricas se presenta los domingos a las 18 en el Teatro La Máscara (Piedras 736, CABA). La obra, que ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo se posiciona como una pieza teatral original sino como una revelación social. Con dramaturgia de Eleonora Lotersztein y dirección de Silvia Silva, la puesta en escena está ambientada en un geriátrico donde la rutina de abandono e injusticias es interrumpida por una decisión radical: los residentes toman la institución. Este acto de rebeldía colectiva se convierte en el vehículo para "revelar con sensibilidad y profundidad, las injusticias y abusos que sufren muchas personas mayores", tal como indica la autora.

Lotersztein, autora y productora general de la obra, explica en una entrevista exclusiva que la génesis de esta propuesta nació de la necesidad de reivindicar los derechos de ese grupo social para "reflexionar sobre los derechos de las personas mayores, teniendo en cuenta a la vejez como fuente de sabiduría y no por el abandono y la dejadez", señala.

La escritora revela que la trama tiene raíces profundamente personales y profesionales. La idea original surgió de un concurso que convocaba a reflexionar sobre el preámbulo de la Constitución, pero se cimentó en experiencias propias: "Tuve la experiencia de haber trabajado en un geriátrico y de un padre que lamentablemente falleció en uno", confiesa. Es esta base de historias reales la que dota a la obra de una veracidad conmovedora.

Coraje, denuncia y esperanza

El argumento central, la toma del geriátrico por parte de sus residentes, lejos de ser un acto de violencia es presentado como un "canto a la vida" y una denuncia a la "fragilidad de los vínculos" humanos. Lotersztein buscó plasmar el coraje de las personas mayores que, a pesar de su potencial vulnerabilidad, deciden alzar la voz. "La obra plantea la toma porque se sienten maltratados y perciben la injusticia", explica. A pesar de tratar un tema controvertido, la obra tiene un mensaje esperanzador y conmovedor, invitando al público a preguntarse sobre su propia responsabilidad: "También invita a reflexionar sobre el modo en el que cuidamos de nuestros adultos mayores, así devendrá el modelo de cómo seremos tratados cuando lleguemos a esa instancia de nuestra vida, porque el ciclo vital se renueva sin fin", sentencia. Aquí la entrevista completa:

El elenco está compuesto por Lotersztein, María Del Carmen Toro, Karina Ivana Palacios, Juan Maiztegui, Alejandro Stordeaur, Omar Gómez Altamirano, María Buscaglia, Jorge Cantero, Susana Fantini, Christian Gabriel Álvarez y Teresa Gloria Abdala. La complejidad de montar una obra con 11 actores requirió de un trabajo minucioso de la directora Silva, que ha logrado transmitir este mensaje de inquietud y empatía al público. El equipo técnico se completa con el diseño de escenografía de Bett, de vestuario de Emma Yorio, y el asesoramiento en producción de El León Producciones. Las funciones son los domingos a las 18. Encontrá acá más info sobre las entradas.