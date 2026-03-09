Texto de Gustavo Garzón: intimidad, reflexión y el vértigo de volver a empezar

En el corazón de Villa Crespo, el escenario de Nün Teatro (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA) se prepara para recibir una propuesta que destila intimidad y reflexión. El próximo domingo 15 de marzo, a las 19, Gustavo Garzón regresa a las tablas con una obra de su propia autoría: Un hombre solo es demasiado para un hombre solo. Bajo la dirección de Julia Morgado y producida por Geluk, la pieza se sumerge en las profundidades de la jubilación, el vacío creativo y la inesperada luz que puede traer un amor tardío.

La historia sigue a Joaquín, un hombre de 70 años que, tras jubilarse, se encuentra atrapado en una rutina donde el tiempo le sobra y las palabras le faltan. Joaquín es un escritor bloqueado, alguien que busca en la terapia una brújula para navegar la crisis de identidad que parece cerrarse sobre sí misma. Sin embargo, el destino tiene otros planes cuando decide anotarse en un taller literario y conoce a Laura, el personaje que rompe su aislamiento.

Actores y directora.

Victoria Baldomir es la talentosa actriz que da vida a Laura. Ella revela en una charla exclusiva los entretelones de este proyecto que nació, curiosamente, mientras ambos compartían escenario en la obra La madre junto a Cecilia Roth. Según Baldomir, Garzón gestó esta idea desde una inquietud personal, buscando escribir sobre temas que lo interpelaban profundamente. Lo que originalmente se pensó como un monólogo fue transformándose durante el proceso de escritura y ensayos en una pieza compartida, donde la presencia femenina se vuelve vital.

En la obra, Baldomir despliega una versatilidad notable. Aunque su eje principal es Laura -el motor emocional que despierta por primera vez el amor en Joaquín-, también asume los roles de la psicóloga y de la mujer que habita los recuerdos o el entorno del protagonista. "Soy como todas las mujeres de la obra", explica la actriz, destacando cómo su personaje de terapeuta es quien impulsa a Joaquín a salir de su encierro y buscar inspiración en el afuera. Aquí la entrevista completa:

Uno de los mayores atractivos de la pieza es el juego entre la realidad y la ficción. Si bien el protagonista se llama Joaquín, la atmósfera sugiere tintes autobiográficos del propio Garzón, quien tiene una vasta trayectoria en el cine y la televisión argentinos desde finales de los años '70. Baldomir señala que hay una mezcla interesante donde el público nunca sabe del todo qué es real y qué es invención, un misterio que enriquece la interpretación de Garzón, a quien define como un actor "blando y atractivo" con una llegada muy particular al público.

La puesta en escena, diseñada por Morgado, evita la literalidad. Aunque Joaquín habita su escritorio y su computadora, el espacio se transforma mediante una propuesta poética y estética que acompaña el fluir de la memoria y los sentimientos. Con una duración de 60 minutos, la obra transita entre la risa y la emoción, logrando que el espectador se identifique con ese vértigo que genera la posibilidad de reinventarse, incluso cuando parece que ya es tarde.

Un hombre solo es demasiado para un hombre solo no es sólo el regreso de un actor consagrado en su faceta de dramaturgo; es una invitación a celebrar el coraje de aquellos que, a pesar de los años, se animan a arriesgarlo todo por un sentimiento que los obliga a nacer de nuevo. Encontrá acá más info sobre las entradas.