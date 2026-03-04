¡Chau, Macoco!: una gran celebración de 40 años teñida de humor negro

Desde el pasado 27 de febrero el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056, CABA) se llena de risas y disparate para celebrar los 40 años de Los Macocos. ¡Chau Macoco! Un Viudrama, fue la temática elegida por los creativos Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts para repasar su historia. Y es desde el humor negro más genuino porque son sus viudas las que les rinden tributo.

Dirigidos por Mariana Chaud, quien también colaboró en la escritura de los textos, reconstruyen la épica de una banda que estrenó su primer espectáculo en 1985. Como era de esperarse no es una reconstrucción lineal. Se parece más bien a un encuentro de amigos en el que uno recuerda algo del pasado y otro suma un nuevo elemento que va más hacia atrás. Así armaron este compendio de hitos satirizados de la vida de cada uno y otros colectivos. Resulta desopilante el momento de la muerte del último de los cuatro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De por sí el punto de partida, las viudas que intentan cumplir la última voluntad del cuarteto en la disposición de sus cenizas, es un golpe maestro de comicidad y la interpretación de cada una, mientras hablan de "mi Macoco", una competencia de esgrima verbal en la que no falta la improvisación ni evita que los compañeros se tienten de risa por la respuesta que reciben. Y si, se conocen muy bien, llevan cuatro décadas creando, inventando, divirtiéndose y divirtiendo. Hay mucho por celebrar.

Por otro lado, la emotividad está presente tanto en esos mismos recuerdos, ya se trate de niños a los que les pica el "bichito de la actuación" como la los jóvenes que toman por primera vez una clase de teatro con un profesor muy divo. Todo está llevado al extremo, al absurdo, para provocar la risa en el espectador. Y vaya si lo logran. Pero también aparece la emotividad cuando cada uno de Los Macocos se saca la peluca y deja de ser un personaje para ser él y contar un pequeño fragmento de su vida relacionado con la actuación. Ahí es cuando más conmueven.

Así, durante dos horas, nos regalan un compendio de lo que sería la vida de un actor, a través de una mirada cariñosa, satírica y muy colorida. Cantan, bailan, interpretan instrumentos y son muy Macocos. El público, que pagó una entrada de precio bajo porque están en un teatro municipal, agradece de pie por haberse reído con sus desventuras, que un poco son las de todos. ¡Feliz cumple Macocos!

El diseño de escenografía es de Ariel Vaccaro y Paola Delgado, el de vestuario de Analía Morales (las pelucas son espectaculares), el de iluminación de Eli Sirlin, el sonoro es de Tomi Rodríguez, quien además hizo la música original con Los Macocos, la realización y puesta de video son de Francisco Chiapparo, la coreografía de Luciana Acuña, voz en off de Pedro Saborido y la asistente de dirección y productora Macocal es Jimena Morrone. Con funciones de jueves a domingo a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.