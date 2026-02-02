Una apuesta poderosa: la metamorfosis de Marina Munilla para encarnar a Golda Meir

¿Cómo se construye a una mujer que carga con el destino de una nación entera sobre sus hombros? Para la actriz Marina Munilla (ganadora del Premio ACE Revelación) y el director Gerardo Grillea, la respuesta no estuvo en la imitación, sino en un complejo proceso de "acuerdo" con el personaje. Golda Meir: Cuestión de Estado no es sólo un repaso histórico sobre la mujer que fue Primera Ministra de Israel; es un relato emocional (escrito por la propia actriz sobre una investigación del director) que explora las aristas del poder desde una vulnerabilidad inquietante.

La génesis del proyecto fue casi accidental. Durante una reunión para su obra anterior sobre Ingrid Bergman, Munilla vio una imagen de la actriz sueca interpretando a Golda en una miniserie. "Quiero que el próximo personaje sea ella", sentenció Marina. El desafío parecía imposible: la fisonomía de la actriz distaba años luz de la robustez y la estética de la líder política. Sin embargo, esa misma distancia fue el motor de la creación.

Para lograrla, Munilla se somete a una hora y media de caracterización previo a cada función. Narices de látex, capas de goma espuma para modificar su corporalidad y un minucioso trabajo de maquillaje logran el milagro escénico. "Es muy divertido cuando saludo al final y la gente descubre que en realidad soy joven y flaquita -confiesa la actriz-. Sienten que hubo un gran artificio que los convenció durante 80 minutos". Pero más allá del látex, la clave del personaje apareció en el temperamento. Munilla decidió rescatar el humor ácido e irónico de Golda: "Busqué su carácter, ese interior de la casa que nadie conoce. La rodeamos de una enfermera y un asistente para traerla al hoy: podría ser cualquier abuela con sus achaques, pero que tiene a un país enfrente". Para Marina, ese humor era la defensa de una mujer moviéndose en un mundo de hombres, vestida de forma masculina y siempre acompañada por su cigarrillo.

Un conflicto que no pierde vigencia

Aunque la obra se sitúa décadas atrás, específicamente en los dilemas en torno a la guerra de Yom Kippur, Grillea sostiene que el material es actual per se. "El conflicto en esa zona siempre está presente. Nosotros estrenamos en 2019 y hoy el material sigue hablando de las luchas de los pueblos y de quienes buscan el poder", señala el director. La puesta huye de la "clase de historia" para centrarse en personas con ideales contrapuestos. Lejos de ser un unipersonal, la obra despliega una producción sólida con seis actores en escena. La escenografía referencial y el elenco -integrado por Alejandro Stordeaur, Mario Riccio, Beatriz Dos Santos, Ana Rosa Selaro y José Luis Calcagno- logran situar al espectador en el centro de la toma de decisiones geopolíticas.

A pesar de haber sido declarada de interés cultural por la Embajada de Israel y de formar parte de circuitos de teatro judío, ambos creadores coinciden en que la propuesta es universal. "No necesitás tener conocimientos previos de Golda; te incorporamos al relato como si fuera un cuento", afirma Munilla. La obra logra un equilibrio delicado: toca temas frágiles como la guerra y la enfermedad, pero los atraviesa con una ironía constante que humaniza a la Mujer de Hierro. En ese cruce entre la abuela que sufre y la líder que decide no atacar a tiempo, Golda Meir: Cuestión de Estado se consolida como una reflexión sobre las responsabilidades que conlleva el poder. Aquí compartimos la entrevista completa:

El equipo técnico de Golda Meir: Cuestión de Estado se completa con la música original de Gustavo García Mendy, el diseño escenográfico de Grillea, el de maquillaje y caracterización de Aylen Perossi y el de vestuario de Angie Almada La propuesta llegará este martes 3 de febrero al Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) como parte del ciclo Teatro, Humor y Música Judía, a las 20 en la Sala Pablo Picasso. Encontrá acá más info sobre las entradas.