La revelación de Jude Bellingham sobre su vida privada: "Fuera del campo quiero ser un caballero"

Jude Bellingham es una de las grandes figuras del fútbol internacional, pero detrás de los goles, los títulos y la exposición mediática existe un joven que todavía intenta encontrar el equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal. En una entrevista con la revista británica British Vogue, el mediocampista del Real Madrid dejó de lado por un momento su faceta deportiva y habló sobre su familia, sus inseguridades y la responsabilidad que siente frente a sus seguidores.

A sus 23 años, el futbolista inglés reconoció que no se considera completamente maduro y que todavía tiene dificultades para desenvolverse en algunas cuestiones de la vida cotidiana. "No sé cocinar, no sé conducir y dependo de mi familia", admitió durante la conversación. También explicó que su dedicación al fútbol ocupa prácticamente todo su tiempo y que, cuando regresa a su casa, suele apoyarse en sus seres queridos para resolver las tareas que no aprendió a realizar.

Sin embargo, hubo una definición que resumió buena parte de su personalidad: Bellingham aseguró "fuera del campo, quiero ser un caballero". Para el jugador, la fama y el reconocimiento también implican una responsabilidad que no siempre se puede elegir, especialmente cuando hay chicos que lo toman como ejemplo.

La familia de Jude Bellingham, el sostén detrás de su carrera

Jude Bellingham

Una de las partes más personales de la entrevista estuvo dedicada a su familia. El futbolista destacó la influencia de sus padres, Denise y Mark, y el vínculo que mantiene con su hermano menor, Jobe, quien también construyó una carrera profesional en el fútbol. Su padre, Mark, fue futbolista semiprofesional y llegó a convertir alrededor de 700 goles durante su trayectoria en distintas categorías del fútbol inglés. Aunque inicialmente Jude no mostraba demasiado interés por el deporte, fue su hermano quien despertó su curiosidad y terminó acercándolo definitivamente a la pelota.

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Bellingham recordó que, durante su infancia, prefería jugar con sus amigos antes que participar de los entrenamientos. Incluso contó que no le gustaba la idea de recibir patadas o lastimar a otros jugadores. Su incorporación a las divisiones inferiores del Birmingham City, cuando tenía apenas siete años, marcó el comienzo de un camino que cambiaría su vida.

El mediocampista también habló de sus raíces familiares jamaicanas e irlandesas, una parte de su identidad que considera fundamental. Durante la recuperación de una lesión en el hombro, incluso viajó a Jamaica para compartir tiempo con sus familiares y reencontrarse con ese lado de su historia.

De Birmingham al Real Madrid: una carrera que comenzó a los 16 años

Jude Bellingham

El crecimiento deportivo de Bellingham fue acelerado. Después de formarse en las inferiores del Birmingham City, debutó en el primer equipo con apenas 16 años y se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con el club. En 2020 dio el salto al Borussia Dortmund de Alemania, que lo incorporó por una cifra cercana a los 25 millones de libras esterlinas. Allí continuó su desarrollo y se consolidó como uno de los mediocampistas jóvenes más destacados del fútbol europeo.

Tres años después llegó uno de los movimientos más importantes de su carrera: el Real Madrid lo incorporó en una operación que podía alcanzar los 115 millones de euros. En su primera temporada con el conjunto español conquistó la Liga y la Champions League, y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo.

A pesar de los logros, el inglés reconoció que la exigencia profesional también tuvo consecuencias en su vida personal. Durante la entrevista contó que, en algunos momentos de la última temporada, el fútbol llegó a consumirlo emocionalmente y le generó estrés. Por eso, comenzó a hablar con una persona que lo ayudó a gestionar esas sensaciones y a encontrar herramientas para desconectarse.

La fama, la presión y su responsabilidad como referente

Jude Bellingham

Bellingham también reflexionó sobre la exposición pública y la manera en que intenta relacionarse con sus seguidores. Aseguró que no llegó al fútbol con la intención de convertirse en un modelo a seguir, pero entiende que su posición lo coloca inevitablemente en ese lugar.

"Preferiría que me vieran primero como un ser humano", explicó al hablar sobre la tendencia de los fanáticos a colocar a los futbolistas en un pedestal. En ese sentido, reconoció que intenta ser generoso con quienes se acercan a pedirle una fotografía o un autógrafo, especialmente cuando se trata de chicos.

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La entrevista también dejó ver su interés por la moda, la música y el cine. Bellingham contó que su estilo personal está influenciado por las décadas de 1960 y 1970, con una combinación de trajes clásicos y prendas urbanas. Entre sus referentes culturales mencionó a Elvis Presley, Michael Caine y James Bond, influencias que heredó en parte de sus padres.

Finalmente, el futbolista dejó una reflexión sobre la perfección y las expectativas que genera su figura pública. Reconoció que comete errores como cualquier otra persona y que no pretende mostrarse como alguien impecable. Su objetivo, según explicó, es hacerse responsable de sus equivocaciones y aprender de ellas.





SC/ML