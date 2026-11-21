La carrera electoral rumbo a 2027 acaba de sumar una pieza clave en la Patagonia: el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, firmó el decreto que separa las elecciones provinciales de la contienda nacional y convoca a los chubutenses a las urnas el próximo 21 de marzo. Con esta jugada, el mandatario busca blindar la discusión frente al arrastre de la elección presidencial prevista para el domingo 24 de octubre (fecha en la que la provincia igualmente deberá renovar diputados y elegir a sus tres senadores nacionales) y convierte a su distrito en el quinto del país en confirmar el desdoblamiento.

Al anunciar la medida, Torres dejó en claro que su objetivo político: “El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes”. La mención a las reglas no es casual: la cita de marzo funcionará como el estreno en las urnas de la reforma electoral aprobada en el distrito, que creó un Código Electoral propio, eliminó las PASO provinciales, instituyó la Boleta Única de Papel (BUP), estableció la paridad de género, creó una Secretaría Electoral y volvió obligatorio el debate entre los candidatos a la gobernación.

Nacho Torres

El nuevo tablero institucional chubutense incorpora además dos filtros inéditos que marcarán el pulso de la campaña. Por un lado, comenzará a regir la ley de Ficha Limpia, que bloquea la postulación de cualquier dirigente con condena por delito doloso; por el otro, se aplicará la eliminación de los fueros, una iniciativa que obtuvo el aval del 63% de los votantes en el referéndum celebrado en octubre de 2025.

Más allá del diseño, el calendario fijado por Torres golpea de lleno en la interna del peronismo chubutense, que hoy atraviesa un escenario de división. Debido a los plazos legales que rigen en la provincia tras la convocatoria para marzo, si el espacio opositor no consigue tener una lista de unidad, deberá resolver sus candidaturas mediante elecciones internas en pleno enero.

Desde Unión por la Patria reconocieron el impacto de la movida oficialista, aunque llamaron a evitar dispersiones. “El gobernador es hábil y genera temas de agenda como discutir la fecha de las elecciones. De alguna manera, eso genera un laberinto a la oposición que entra en esa especulación y es absolutamente secundaria. Si no tenemos una coincidencia en el programa, una interna es una obviedad, es indispensable”, planteó el diputado nacional José Glinsky, quien sumó su deseo de ordenar el frente interno: “Espero que haya unidad, los que aspiramos a liderar este proceso somos varios”.

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El mapa de las provincias que ya desdoblaron y las que siguen en danza

Con la oficialización de Chubut, ya son cinco los distritos que resolvieron despegar sus calendarios locales de la disputa presidencial de octubre, escalonando sus votaciones entre febrero y junio. El puntapié inicial lo dará Neuquén el 14 de febrero, fecha convocada por el gobernador Rolando Figueroa para renovar la gobernación, la Legislatura y las autoridades municipales (con cierre de alianzas previsto para el 4 de diciembre). Ese adelantamiento terminó por diluir la idea original que había mencionado Torres de coordinar una jornada electoral unificada junto a Río Negro.

Después de Neuquén en febrero y Chubut en marzo, el cronograma continuará en Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro decidió sostener las PASO provinciales: los santafesinos irán a las primarias el 18 de abril y volverán a votar en las generales el 13 de junio para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores e intendentes. En mayo será el turno del norte argentino: el peronista Osvaldo Jaldo convocó a votar en Tucumán el 9 de mayo (para todos los cargos provinciales, municipales y comunales), mientras que una semana después, el 16 de mayo, Salta elegirá gobernador, legisladores y autoridades de sus 60 municipios mediante Boleta Única Electrónica y sin primarias.

El efecto dominó promete extenderse en los próximos meses en medio de un clima de alta tensión legislativa, luego de que el Gobierno nacional obtuviera dictamen en el Senado para suspender las PASO 2027, pero tuviera que dar marcha atrás con su proyecto de colectoras. En los despachos políticos descuentan que también separarán sus fechas Río Negro, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego y Mendoza (donde el desdoblamiento rige por mandato constitucional), dejando hasta ahora como única excepción confirmada a Catamarca.

TC/MSS