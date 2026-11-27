La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y dio media sanción al Presupuesto 2027, dos de los temas centrales de una extensa sesión que concentró buena parte de la atención política en el Congreso. Pero la agenda legislativa no terminó ahí. Además, el recinto aprobó el traspaso de nuevas competencias penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, incluida la Justicia de menores, avanzó con una modificación de la Ley PyME para incorporar expresamente a las cooperativas y avaló las designaciones de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

A lo largo de más de 15 horas de debate, la sesión se extendió hasta cerca de las 3.30 de la madrugada de este viernes. No todo entró en el temario. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional quedó afuera de la convocatoria y, con el cierre del período ordinario, las iniciativas que no llegaron al recinto deberán esperar una nueva oportunidad legislativa, posiblemente a las sesiones extraordinarias.

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Traspaso judicial a Ciudad: qué cambia con las nuevas competencias penales y la Justicia de menores

La Cámara de Diputados aprobó dos convenios entre Nación y Ciudad que amplían las atribuciones del Poder Judicial porteño. El primero establece el traspaso de la Justicia Penal y Correccional de Menores, por lo que la Ciudad asumirá la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. Obtuvo 136 votos afirmativos, 7 negativos y 67 abstenciones.

Para determinar qué jurisdicción debe intervenir, se tendrá en cuenta la edad que tenía la persona al momento del hecho, incluso si cumple 18 años antes de llegar a juicio. El convenio también incluye a los adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por delitos relacionados, con el objetivo de evitar que una misma causa se divida entre distintos fueros y dé lugar a procesos separados.

Dicho traspaso tiene dos límites. Por un lado, los delitos federales seguirán bajo la competencia de la Justicia nacional. Por otro, los menores de 14 años no ingresarán al sistema penal de adolescentes. Para esos casos, el acuerdo contempla intervenciones judiciales orientadas a su protección.

Además, las causas que ya estén iniciadas cuando entre en vigencia el convenio continuarán en la Justicia nacional. Esto incluye las etapas de ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas.

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El segundo acuerdo corresponde al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales entre la Nación y la Ciudad. Fue aprobado con 203 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones y amplía las materias que quedarán bajo la órbita de la Justicia porteña.

Su traspaso incluye delitos contra el honor, la integridad sexual y la libertad, además de infracciones vinculadas con el transporte, las comunicaciones y la propiedad intelectual. También incorpora competencias relacionadas con el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

Al igual que en el convenio sobre la Justicia Penal y Correccional de Menores, las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo permanecerán en la Justicia nacional. Esto incluye las etapas de ejecución penal y el cumplimiento de las condenas.

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Cooperativas y Ley PyME: qué cambia con el acceso al certificado MiPyME

Otro de los proyectos que consiguió amplio respaldo en Diputados fue la modificación de la Ley 24.467, conocida como Ley PyME, para incorporar expresamente a las cooperativas dentro del régimen de pequeñas y medianas empresas. La iniciativa reunió 246 votos afirmativos, pero todavía deberá pasar por el Senado para convertirse en ley.

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El cambio apunta a despejar una dificultad que arrastraba el sector cooperativo. Aunque estas organizaciones participan de la producción, el comercio y la prestación de servicios, la normativa no las incluía de manera explícita dentro de los criterios para ser categorizadas como MiPyMEs.

Sea dicho de otro modo, el proyecto modifica el artículo 2 de la Ley PyME y establece que la autoridad de aplicación deberá contemplar expresamente a las cooperativas al definir qué unidades económicas pueden ser consideradas micro, pequeñas y medianas empresas. Para establecer esa categoría se podrán tomar como referencia la cantidad de trabajadores, el volumen de ventas y el valor de los activos destinados a la actividad productiva, con criterios que tengan en cuenta las particularidades de cada sector y región del país.

Acreditar esa condición permite acceder, de acuerdo con los requisitos de cada programa, a beneficios fiscales, líneas de financiamiento, garantías y otras herramientas de promoción destinadas a sostener la actividad.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de PyMEs, Pablo Farías, de Provincias Unidas, defendió la modificación como una forma de corregir una desigualdad en el acceso a los beneficios. “No es más que poder darles algo que por derecho le corresponde al sector cooperativo, que cuando están conformados como una empresa que reúne todas las características de las PyMEs o microPyMEs se les otorga el certificado correspondiente. Certificado que es imprescindible para obtener ciertos ‘beneficios’ no solo del sector público, sino también privado”, sostuvo.

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Farías también puso sobre la mesa el peso de las cooperativas en la actividad económica y en la prestación de servicios públicos. Pero aprovechó la discusión para correr el eje hacia la situación más general de las pequeñas y medianas empresas y cuestionar la respuesta del Gobierno frente a las dificultades que atraviesa el sector. Calificó de “tibio anuncio” las medidas anticipadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y consideró que el alivio frente a la presión fiscal resulta insuficiente.

Comité contra la Tortura: aprobaron las designaciones y la oposición cuestionó a un candidato

La Cámara de Diputados aprobó la designación de los nuevos integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el organismo encargado de controlar las condiciones de detención en cárceles, comisarías y otros lugares de encierro. La votación terminó con 207 votos afirmativos, 5 negativos y 10 abstenciones.

Así y todo, el debate cuestionó la independencia de quienes integran un organismo cuya función es controlar al Estado y prevenir posibles abusos de las fuerzas de seguridad. El CNPT fue creado por la Ley 26.827, sancionada en 2012, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Entre sus atribuciones están realizar inspecciones sin previo aviso en lugares de detención, monitorear las condiciones de alojamiento, recibir información sobre posibles vulneraciones de derechos y formular recomendaciones a las autoridades.

Desde la oposición cuestionaron la candidatura de Fernando Zarabozo por sus antecedentes profesionales. Los legisladores que rechazaron su designación señalaron que ocupó cargos de conducción en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que posteriormente desarrolló tareas vinculadas con la defensa legal de integrantes de esa fuerza. Para los sectores críticos, ese recorrido pone en discusión su idoneidad e independencia para integrar un organismo que debe controlar

Cuestionamientos que también habían llegado desde organizaciones de derechos humanos como el CELS, la APDH, ACIFAD, APP y Xumek.

Fernando Zarabozo, uno de los integrantes designados para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura | Crédito: Captura YouTube

Las diferencias se trasladaron al recinto. Myriam Bregman rechazó la posibilidad de votar la nómina sin discutir las candidaturas y advirtió que, si no se habilitaba una votación individual, su bloque se pronunciaría en contra del conjunto. Romina del Plá fue todavía más directa al cuestionar al postulante: “No cumple con ninguna condición: primero, no tiene ningún antecedente en materia de defensa de derechos humanos; segundo, porque es un reconocido defensor de integrantes de las fuerzas de seguridad, que es a los que tiene que controlar el Comité contra la Tortura”.

A su vez, el diputado Esteban Paulón recordó que 89 organizaciones de derechos humanos habían manifestado su rechazo a Zarabozo. Sin embargo, diferenció su postura respecto del resto de los integrantes y anticipó que acompañaría la nómina, con objeciones puntuales a esa candidatura. Maximiliano Ferraro también respaldó a la mayoría de los postulantes, pero dejó planteado su rechazo al abogado.

Desde Unión por la Patria, Guillermo Snopek buscó aclarar cómo se había conformado la propuesta y dónde recaía la responsabilidad política por las designaciones. “El bloque que lo propuso insistió en la designación, pero la responsabilidad es de los bloques. Esta Cámara funciona como cámara revisora”, sostuvo.

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Finalmente, la nómina consiguió el respaldo de la Cámara baja. Entre los representantes legislativos designados se encuentran Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. También fue designado Leonardo Szuchet en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

MV