El senador brasileño Nelsinho Trad llegará a Buenos Aires este lunes 30 de noviembre para mantener una reunión con legisladores argentinos de la oposición. Su agenda en la Ciudad de Buenos Aires no incluye actividades con representantes del oficialismo nacional.

Según detalló Infobae, Trad viaja por invitación de legisladores argentinos luego de la visita que una delegación de diputados y senadores hizo a Brasilia a comienzos de septiembre. El dirigente preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado de Brasil.

En aquel viaje a Brasilia, a comienzos de septiembre, Nicolás Massot, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Martín Lousteau, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, entre otros, fueron recibidos por el canciller Mauro Vieira y recorrieron el Senado en la capital brasileña.

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La primera reunión en Buenos Aires será el lunes en el despacho del bloque de Provincias Unidas, sobre la calle Rivadavia. Luego, el martes 1 de diciembre se prevé otro encuentro, con la senadora nacional por La Rioja, Florencia López, y otros miembros de la Cámara alta.

El paso del legislador brasileño por la Argentina no contempla reuniones con integrantes del Gobierno nacional, según se indicó, y en este contexto la Cancillería negó que hubiera algún encuentro agendado. En paralelo, legisladores de La Libertad Avanza manifestaron que no tenían interés en participar.

"Invitamos a Gino Visconti (Senador por La Rioja de La Libertad Avanza y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Brasil) para recibir a Nelsinho en el marco de ese grupo y nos la rechazó", sostuvo uno de los diputados que invitó al senador brasileño al país.

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"Trad no es Presidente del Grupo Parlamentario del Senado brasileño. Entendemos que es más una jugada de ellos. La respetamos, pero no vamos a participar", argumentaron desde el entorno de Visconti tras el rechazo a la invitación.

La visita ocurre en medio de declaraciones públicas y una crisis diplomática en torno al vínculo bilateral con Brasil. En diálogo con UOL, Trad señaló que "no fue Brasil quien la provocó", y cuestionó dichos de autoridades argentinas sobre las elecciones brasileñas y sobre Lula da Silva.

Según indicó también UOL, uno de los motivos de la visita del senador brasileño será intentar "reducir las tensiones" a través de la diplomacia parlamentaria, impulsando el siguiente mensaje: "Donde prevalece la radicalización de la polarización, no hay sentido ni razón".

Luego de su paso por Buenos Aires, donde se reunirá con legisladores de la oposición, el senador brasileño continuará viaje a Asunción y luego a Montevideo, para una reunión del Parlasur que coincidirá con la ccumbre de jefes de Estado del Mercosur del 4 de diciembre.

AS / EM