Javier Milei respaldó a Santiago Abascal con un video en el arranque de su campaña en Madrid: "Tienen que elegir un presidente que los defienda"

El presidente Javier Milei se hizo presente mediante un video en el acto con el que Vox inició este viernes su campaña para las elecciones del 29 de noviembre en España. Su amigo y candidato, Santiago Abascal, encabezó el primer gran mitin en la Plaza Colón de Madrid, uno de los espacios preferidos para sus actos.

En el video proyectado en una pantalla sobre la plaza, Milei interpeló a los votantes de Vox y manifestó: "Tienen que elegir a un presidente que los defienda". Abascal sonreía desde la platea mientras el público, que agitaba banderas de España y de Ceuta, vitoreaba el mensaje.

"Santiago Abascal es mi amigo y es un hombre de honor que trabajará duro para hacer exactamente lo que el país necesita, sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo", agregó el mandatario argentino para reforzar su respaldo a Abascal.

Otros referentes políticos de la extrema derecha europea también enviaron mensajes que respaldan la candidatura de Abascal: la premier de Italia, Giorgia Meloni; la dirigente francesa Marine Le Pen y el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orban, entre otros.

Incluso Flávio Bolsonaro, ex candidato a presidente de Brasil que huyó a Estados Unidos en octubre, un día después de perder el balotaje con Lula Da Silva, grabó un mensaje y aseveró: "España no puede renunciar a su grandeza ni aceptar un futuro de inseguridad y decadencia".

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Abascal cerró el acto y defendió el eje de su programa: la prioridad nacional, es decir, que los españoles accedan a los servicios públicos y las ayudas del Estado antes que los inmigrantes. "La prioridad nacional no es de izquierdas ni de derechas. Es de sentido común", señaló.

"No tenemos a un gobierno, tenemos a una mafia criminal, a una mafia mentirosa que llegó al poder mintiendo a su propio pueblo sobre sus pactos, sobre las leyes de amnistía, sobre los indultos y absolutamente sobre todo lo que podía mentir", lanzó luego, arremetiendo contra Pedro Sánchez.

"El único que aún no está en el banquillo es el jefe de toda la mafia, el capo de la organización, el gran beneficiario durante estos ocho años que se llama Pedro Sánchez Castejón y al que vamos a derrotar el 29 de noviembre apelando a una movilización masiva de nuestro pueblo para salvar a nuestra patria", agregó con una frase dirigida directamente al líder del PSOE.

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Según las encuestas, el partido de Abascal podría ser el gran ganador de la noche electoral. Es la fuerza que más crecería respecto de 2023, cuando metió 33 diputados en el Parlamento, y se estima que en los comicios de noviembre podría duplicar esa cifra.

Milei también fue citado en el acto con el que Pedro Sánchez abrió su campaña en Sevilla. El líder del PSOE planteó que Abascal y sus aliados no son una alternativa, sino una involución: "¿Es que nuestro amigo Milei ha sido alternativa en Argentina o ha sido involución?".

La sola mención del mandatario argentino desató una ola de abucheos entre los asistentes al acto socialista en Sevilla. Tras la reacción del público, Sánchez remató con una frase: "Pues lo que no queréis para el mundo no lo queréis para vuestro país".

AS / EM