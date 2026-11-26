El negocio de las apuestas online llegó al recinto bonaerense después de una madrugada de pulseadas políticas y, este jueves, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción a un proyecto que busca ajustar los controles sobre las plataformas, limitar el acceso al juego y avanzar contra la ludopatía. La iniciativa, impulsada por Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, cosechó más de dos tercios de los votos y ahora deberá atravesar el Senado bonaerense.

Su discusión provincial coincidió con el tratamiento de una ley nacional sobre apuestas online en el Senado del Congreso.

El diputado bonaerense Facundo Tignanelli | Crédito: Archivo

El texto aprobado es fruto de una negociación entre los bloques y de la unificación de dos dictámenes que habían pasado por la Comisión de Juegos de Azar, Loterías y Prevención de la Ludopatía. El nudo de la disputa estuvo en cuánto deben aportar las empresas, cómo se distribuye la recaudación que genera el sector y quién administra esos recursos para financiar políticas de prevención, asistencia y tratamiento.

Sin margen para analizar el texto unificado, de 24 páginas, la oposición cuestionó el miércoles que el oficialismo lo hubiera presentado sobre el cierre de la jornada y pidió más tiempo para estudiarlo. La discusión pasó entonces a un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se retomaron las negociaciones. Finalmente, el proyecto reunió los votos de Unión por la Patria, la UCR, los distintos espacios libertarios y la Coalición Cívica. La izquierda optó por abstenerse.

Ahora, con la nueva normativa, se creará un Fondo de Salud Mental y Ciberludopatía que se financiará con el 100% de los montos que las empresas de apuestas online destinen a publicidad. El esquema establece que el 70% de esos recursos se distribuirá entre los municipios, a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense | Crédito: Magnific

También incorpora un Fondo de Bien Público y Deportivo. En este caso, el financiamiento saldrá de un aporte del 3% sobre los premios de las apuestas online autorizadas y de los ingresos adicionales que genere el aumento de hasta tres puntos porcentuales en la alícuota de Ingresos Brutos que alcanza a la actividad. La recaudación tendrá como destino clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento y otras entidades comunitarias. También se contemplan becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

Para acceder a esos recursos, las instituciones deberán contar con personería jurídica vigente y desarrollar sus actividades en la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la iniciativa establece nuevas exigencias para las plataformas de apuestas online. Entre ellas, incorpora la verificación biométrica facial para impedir el ingreso de menores de 18 años, el bloqueo del acceso a sitios de apuestas en escuelas y espacios públicos y el cierre automático de las sesiones después de 180 minutos. Prohíbe los bonos de bienvenida y fija restricciones a la publicidad de apuestas online, un punto que deberá coordinarse con el marco regulatorio nacional. El paquete se completa con la creación de 20 fiscalías especializadas en la investigación del juego clandestino.

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La pelea por los fondos y una sesión que terminó en cuarto intermedio

La discusión se trabó principalmente por el dinero. Aunque los bloques coincidían en que era necesario avanzar con medidas para combatir la ludopatía, no lograban ponerse de acuerdo sobre cuánto debían aportar las empresas de apuestas y cómo se repartirían esos fondos. El oficialismo buscaba unificar los dos dictámenes en un solo proyecto, pero la oposición cuestionó que el texto hubiera llegado a último momento y sin tiempo suficiente para leerlo.

Tignanelli fue uno de los más duros durante el debate del miércoles. El diputado apuntó contra quienes pedían dejar la discusión para el día siguiente y contó que un legislador del PRO le había dicho: "Ya es muy tarde y prefiero irme a dormir y mañana seguimos". También denunció las presiones de los sectores involucrados en la actividad: "Tuvimos que lidiar con muchas presiones de los poderes que se están tocando. Tenemos que por primera vez intentar poner la prioridad en los temas de la gente y no de los dirigentes".

Desde el PRO, Alejandro Rabinovich rechazó que el texto pudiera considerarse consensuado y cuestionó que la oposición hubiera tenido apenas unos minutos para analizarlo. "No lo quiero llamar texto consensuado, porque consensuado es cuando está el acuerdo de todas las fuerzas o la mayoría de fuerzas políticas", sostuvo. Juan Osaba, titular de La Libertad Avanza, también criticó la forma en que se presentó la propuesta: "El oficialismo trabajó en un único texto que fue presentado sobre medianoche y querían que LLA y el resto de la oposición aprueben algo que no se alcanzó a leer ni a estudiar".

| Crédito: NA

El cuarto intermedio permitió que los bloques tuvieran más tiempo para revisar el proyecto y volver a negociar. Después de ese tire y afloje, este jueves lograron acordar una nueva redacción que reunió los votos para darle media sanción.

El reclamo de la Iglesia y la presión por una ley contra la ludopatía

El martes, monseñor Gustavo Carrara convocó a legisladores de distintos bloques en el arzobispado de La Plata y les pidió acelerar una regulación frente al crecimiento de las apuestas online entre adolescentes.

Gustavo Oscar Carrara, arzobispo de La Plata desde 2024 | Crédito: Archivo

Sin embargo, la preocupación de la Iglesia no apunta únicamente al juego clandestino o a las plataformas que operan sin autorización. También apunta al acceso de menores a sitios habilitados, la exposición a las campañas publicitarias y la posibilidad de apostar desde un celular. Los datos del Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar citados durante el debate nacional dimensionan el problema: más de uno de cada cuatro estudiantes secundarios encuestados dijo haber apostado dinero durante el último año.

Ante ese escenario, la Conferencia Episcopal trasladó su reclamo al Congreso y pidió a los senadores que "no dejen morir este proyecto de ley".





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