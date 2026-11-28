Como una muestra más de los movimientos agitados preelectorales, el vocer presidencial Adrián Ravier mueve sus propias fichas en la provincia de La Pampa. Cómo en una tómbola, dónde todos juegan, La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR) junto a tres partidos de La Pampa acordaron iniciar la conformación de un frente electoral y de gobierno para competir en las elecciones provinciales de 2027 y, eventualmente, en las nacionales. El entendimiento fue firmado este viernes en Santa Rosa por las autoridades provinciales de las cinco fuerzas políticas.

Además de LLA y la UCR, el acuerdo incluye a Comunidad Organizada, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa). Según comunicaron los partidos, el espacio estará abierto a otras fuerzas políticas que quieran incorporarse y tendrá como objetivo coordinar una propuesta electoral común, aunque cada agrupación conservará su identidad, autonomía y representación institucional.

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Uno de los puntos del entendimiento establece la voluntad de definir las candidaturas mediante mecanismos consensuados que eviten las elecciones internas. Para avanzar en ese esquema, las fuerzas acordaron utilizar metodologías objetivas y respetar sus respectivas normas partidarias y la legislación electoral vigente.

El documento también establece que los partidos trabajarán en la elaboración de propuestas programáticas comunes, a partir de principios y lineamientos acordados entre sus integrantes. De esta manera, buscarán coordinar una estrategia electoral sin modificar la estructura ni la identidad de cada espacio político.

El acuerdo lleva las firmas de Adrián Ravier, por La Libertad Avanza; Agustina De la Nava, por el Movimiento de Integración y Desarrollo; José Vázquez, por el Movimiento Federalista Pampeano; Juan Carlos Tierno, por Comunidad Organizada; y Martín Berhongaray, por la Unión Cívica Radical.

Con este entendimiento, las cinco fuerzas iniciaron el proceso de conformación de un espacio común de cara a 2027, con la posibilidad de sumar nuevas agrupaciones políticas en los próximos meses.

MSC/MSS