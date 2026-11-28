El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), que encabeza Leonel Chiarella, anunció oficialmente que su Mesa Nacional estudiará los pedidos para quitarle el sello partidario al bloque de diputados nacionales liderado por Pamela Verasay, luego de que 5 de sus 6 diputados rechazaran en la sesión de este jueves 27 de noviembre la ampliación presupuestaria a universidades a 11 billones de pesos.

Pamela Verasay

En la Cámara de Diputados, durante el tratamiento en particular del Presupuesto 2027, se votó el artículo sobre el financiamiento de las universidades nacionales.

La Libertad Avanza proponía una partida de 7,35 billones de pesos, mientras que la oposición impulsó un dictamen de minoría por 11 billones, el cual se aprobó con 138 votos a favor.

La medida disciplinaria es contra Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini (Chaco), Pamela Verasay y Lisandro Nieri (Mendoza), y Darío Schneider (Entre Ríos).

El Comité Nacional agradeció por “honrar el mandato partidario” a Diógenes González, el único integrante de esa bancada que votó a favor de ampliar los fondos), a los 5 diputados radicales de Provincias Unidas y a Karina Banfi (bloque Adelante Buenos Aires).

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Los pedidos originales para sacarle el sello partidario al bloque que encabeza Verasay lo hicieron los 5 diputados radicales que integran Provincias Unidas (Martín Lousteau, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán), quienes hicieron dos presentaciones: la primera en enero y la segunda en julio de este 2026.

Según los denunciantes, el bloque encabezado por Verasay actuó en contradicción con los principios y resoluciones orgánicas de la UCR, y como antecedentes indicaron la postura de miembros de esa bancada en el debate del Presupuesto 2026 y la falta de quórum para interpelar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Martín Lousteau

La respuesta de los diputados cuestionados

Con un comunicado titulado “Para llevar el nombre hay que ganar una elección”, los seis diputados del bloque UCR cuestionados manifestaron su “más enérgico rechazo a esta maniobra oportunista y carente de todo sustento político y orgánico”.

En el texto remarcaron que “resulta profundamente contradictorio que quienes hoy reclaman el sello de la Unión Cívica Radical sean los mismos dirigentes que, después de obtener un magro resultado en sus distritos en las últimas elecciones legislativas, decidieron darle la espalda al partido y rechazar la integración de la bancada orgánica de la UCR”.

Luego indicaron que “fueron ellos mismos quienes eligieron autoexcluirse de la vida institucional del bloque radical, al rechazar la propuesta de integración dejando a la vista su falta de voluntad para representar al radicalismo”.

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Según su punto de vista, “los integrantes de Provincias Unidas, referenciados en una línea interna del radicalismo porteño, priorizan una agenda personalista y rupturista, que busca desde 2023 fragmentar al partido para construir proyectos individuales”.

Leonel Chiarella

Luego rememoraron que “el actual Bloque de la Unión Cívica Radical está integrado por diputados provenientes de las provincias donde el radicalismo es gobierno, elegidos y respaldados por el voto mayoritario de la ciudadanía que confía en nuestra capacidad de gestión, nuestra vocación federal y nuestro compromiso con el desarrollo de cada distrito”.