La presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, este jueves en el Senado sirvió de escenario inesperado para un nuevo pase de facturas dentro del Gobierno. Mientras el funcionario defendía la gestión ante la Cámara alta, Mario "Pato" Russo (mano derecha de la vicepresidenta Victoria Villarruel y secretario administrativo de la Cámara baja) eligió su cuenta de Instagram para lanzar un palazo directo contra Javier Milei, reflotando un archivo incómodo de los tiempos en que el libertario todavía no era Presidente.

La captura difundida por Russo expone un mensaje publicado en X el 26 de enero de 2023 (hoy eliminado) en el que el entonces diputado nacional cargaba sin filtros contra quien hoy ocupa un sillón central de su Gabinete. “El colorado hijo de mil puta de Santilli debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía, de lo cual no sabe nada. Todos los opinólogos inútiles”, rezaba aquel posteo rescatado desde el entorno más cercano de la titular del Senado justo en medio de la jornada parlamentaria.

Politólogo y consultor comunicacional de larga experiencia, Russo fue uno de los arquitectos detrás del desembarco de Milei en la política nacional durante la campaña legislativa de 2021, etapa en la que instaló el concepto de “la casta”, e incluso se atribuyó públicamente haber definido la fórmula presidencial ganadora de 2023 bajo la frase: “Yo dictaminé que así fuera”.

Con un recorrido previo que incluyó asesoramientos al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, a un intendente bonaerense del kirchnerismo, a diputados provinciales de Cambiemos, a Francisco de Narváez y al equipo de Marcos Peña y Jaime Durán Barba en la campaña presidencial de Mauricio Macri de 2015, el estratega conoce al detalle los movimientos internos del oficialismo. Su movimiento de este jueves vuelve a poner en evidencia la distancia política y personal que separa a Villarruel del círculo presidencial.

De hecho, el propio Russo ya había anticipado que el vínculo entre el mandatario y su vicepresidenta encerraba una fractura difícil de disimular una vez terminada la etapa electoral. En una entrevista brindada al programa Modo Fontevecchia (emitido por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)), el analista sintetizó esa tensión apelando a una vieja frase de la política norteamericana: “Se hacen campañas en verso y se gobierna en prosa”.

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La grieta de fondo que anticipó Russo

Más allá de la chicana puntual por el pasado reciente de Santilli, el trasfondo del cruce apunta a una mirada que el asesor de Villarruel viene planteando públicamente desde hace meses. En sus declaraciones a Modo Fontevecchia, Russo sostuvo que la tradicional división entre izquierda y derecha perdió vigencia para dar paso a un choque entre “globalistas y nacionalistas”, ubicando a Milei y a la vicepresidenta en veredas opuestas dentro de la misma coalición de gobierno.

Según el diagnóstico del consultor, mientras Villarruel va por tintes más nacionalistas, el jefe de Estado representa un proyecto “ultraglobalista en lo macro” que termina replicando las mismas alianzas políticas que caracterizaron a la gestión de Mauricio Macri. En aquel reportaje, Russo cuestionó los acercamientos del mandatario con figuras internacionales y advirtió que esa contradicción de origen con la titular del Senado podría desembocar en un quiebre legislativo similar a un “momento Cobos”.

La reaparición del viejo mensaje contra Santilli confirma que la tregua dentro de La Libertad Avanza sigue pendiendo de un hilo. El entorno de Villarruel recuerda así que, antes de compartir gestión y discurso, el propio Presidente ubicaba a sus actuales aliados dentro de la lista de dirigentes a los que prometía combatir.

TC/MSS