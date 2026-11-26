Sergio Massa participó en Córdoba del foro “IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”, que se llevó a cabo en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El eje de la jornada fue el rol de las nuevas tecnologías en la matriz productiva y su impacto en el futuro del empleo.

En declaraciones tras el encuentro, el referente del Frente Renovador destacó la convocatoria multisectorial del encuentro. “Estoy muy contento de haber participado de este encuentro en FAMAF. Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana”, afirmó Massa.

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El exministro de Economía, calificó como “una elección valiente” que las mesas de debate incluyeran a personas de la función pública que “definen y gestionan políticas públicas desde hace años”. “Este foro es una pequeña síntesis de lo que más necesitamos para reconstruir una patria soberana: personas de distintas edades, de diferentes puntos del país, de disciplinas variadas, del trabajo y del sector productivo. Todas ellas reunidas acá en FAMAF, una facultad de ciencias exactas que se tomó el trabajo de invitar a la política a escuchar. Necesitamos ciencia y pensamiento autónomo para que también la IA sea argentina”, sostuvo.

De acuerdo con el planteo expuesto por el dirigente, el desafío pasa por sostener una agenda de innovación orientada a la producción, el empleo y el desarrollo, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar la productividad y resguardar los puestos de trabajo. En esa línea, remarcó la importancia de mantenerse abiertos a nuevas ideas y al aprendizaje para diseñar propuestas a futuro.

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En el plano político, adelantó que buscará traducir las conclusiones del debate en propuestas programáticas: “Ya encargué un ejemplar del libro que anunciaron para marzo para profundizar e incorporar un capítulo sobre IA en la plataforma de nuestra fuerza política que, unida, volverá a poner a la Argentina de pie”.

Como parte de su agenda en la provincia, Massa mantuvo además un encuentro con investigadores, docentes y autoridades de la UNC, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET. Allí escuchó los planteos de los trabajadores de la ciencia sobre la situación que atraviesa el sector, en el que señalaron el impacto del desfinanciamiento, el deterioro salarial y las dificultades para sostener proyectos de investigación, problemáticas que atribuyeron al ajuste y la precariedad del modelo económico del Gobierno nacional. A partir de ese diagnóstico, los participantes coincidieron en reafirmar que sin respaldo al sistema científico-tecnológico no resulta posible sostener un proyecto de país en el presente ni en el futuro.

De las actividades participaron el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el exsecretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren; el legislador provincial Juan José Blangino y la concejala Tania Kyshakevych, entre otros.

LP / JMV