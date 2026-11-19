El presidente Javier Milei recibió este jueves en la AMIA una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) por su lucha contra el antisemitismo y su defensa del Estado de Israel. Se la entregó el presidente de la organización, Yaakov Hagoel. En su discurso, el mandatario recordó a las 114 víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y a la mutual, y contó que él mismo podría haber estado entre ellas: “Yo podría haber sido uno, porque venía de dar clases en la UBA”.

El presidente Javier Milei fue distinguido hoy por el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel, durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA. | Crédito: Presidencia

Durante el acto, el Estado de Israel también entregó a los familiares certificados oficiales que reconocen a los fallecidos como víctimas de “atentados terroristas antisemitas en la diáspora”. Por la noche, Milei asistirá a la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

“Recibo con profunda emoción la distinción que me entregó la Organización Sionista Mundial en este edificio que se reconstruyó sobre el dolor y que se mantiene en pie como la mejor respuesta a sus destructores”, afirmó el Presidente. Además, destacó la relación entre los dos países: “Entre Israel y la Argentina existe un vínculo que se tejió en la alegría y también en el dolor. Somos naciones hermanas en el dolor, porque ambas conocimos el terrorismo en carne propia”.

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Javier Milei: “La moral como política de Estado”

El mandatario valoró el gesto de Israel con los familiares. “Significa que Israel también llora estas 114 vidas y las cuenta entre sus muertos”, expresó. Y apuntó contra quienes planificaron los ataques: “Querían que la Argentina sintiera miedo, que bajara la voz, que se acostumbrara a mirar para otro lado. Querían que perdiéramos la claridad moral, esa capacidad elemental de llamar crimen al crimen y culpables a los culpables”.

“Por eso, en nuestro gobierno hablamos de la moral como política de Estado. Frente al terrorismo y al antisemitismo no medimos conveniencias. Nos hacemos una única pregunta: si algo es justo o injusto”, aseguró.

El presidente Javier Milei fue distinguido hoy por el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel, durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA. | Crédito: Presidencia

El juicio en ausencia y los embargos por la causa AMIA

El mandatario destacó los avances en la causa. Recordó que la Justicia argentina reconoció ambos atentados como crímenes de lesa humanidad, señaló la responsabilidad de Irán y de Hezbollah y declaró inconstitucional el Memorándum con Irán, “aquel pacto que pretendió enterrar la verdad”.

“Durante 30 años, la fuga de los acusados fue la excusa perfecta para que no hubiera juicio. Por eso impulsamos la ley de juicio en ausencia”, afirmó. La norma fue sancionada en 2025, y este año la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que puede aplicarse en la causa AMIA. Según detalló Milei, la Justicia procesó a ocho acusados, ciudadanos iraníes y libaneses, entre ellos un exembajador de Irán en Buenos Aires, y dispuso embargos por 500 millones de dólares para cada uno. “Todavía falta el último tramo, el juicio oral, y vamos a acompañar cada paso hasta llegar a él”, prometió.

Por último, les habló a los familiares: “Durante años, buena parte de la política y la Justicia se desentendió de esta tragedia. Ustedes no se desentendieron. Sostuvieron la memoria, sostuvieron el reclamo y sostuvieron la dignidad cuando todo invitaba a resignarse”. Y citó una enseñanza del rabino Tarfón: “No estás obligado a terminar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla”.

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Dirigiéndose a Hagoel, recordó que en julio de 2024, a 30 años del atentado, había anunciado que impulsaría la ley de juicio en ausencia. “Hoy, dos años después, ese compromiso que asumimos con los familiares y con todos los argentinos dejó de ser una promesa”, señaló. Y agregó que toma la distinción “como un compromiso que voy a honrar hasta el último día de mi mandato”.

Hagoel halagó a Milei por ser un "gran defensor del Estado de Israel"

Antes del acto, el titular de la OSM había explicado cómo surgió el reconocimiento. “Hace algunas semanas me contacté con el presidente de la Argentina, Javier Milei, y le informé que le otorgaría la distinción del presidente de la Organización Sionista Mundial por su lucha contra el antisemitismo y por ser un gran defensor del Estado de Israel”, contó.

El presidente Javier Milei fue distinguido hoy por el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel, durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA. | Crédito: Presidencia

“Creo que debemos ser agradecidos. Lamentablemente, hoy en día no hay muchos líderes de países del mundo que luchen contra el antisemitismo y apoyen al Estado de Israel”, agregó. También aseguró que la región vive un cambio: “Algo bueno está pasando en América Latina. Lo vemos acá directamente en Argentina con el presidente Milei y lo que está pasando en Chile”, en referencia al gobierno de José Antonio Kast.

Esta semana, Hagoel también le entregó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el Premio Jerusalén en Barranquilla, por “su valentía y su lucha contra el antisemitismo”. Después, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, felicitó al mandatario colombiano con un mensaje en hebreo publicado en X: “Nadie lo merece más que tú”.





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