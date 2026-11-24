La monarquía británica atraviesa días de atención mediática por las versiones sobre el futuro de Carlos III y las decisiones que podría tomar el príncipe Guillermo, el heredero del trono, durante su eventual reinado.

Por un lado, una publicación atribuyó al actual monarca, de 77 años, la posibilidad de dar un paso al costado durante 2027. Por otro, un libro próximo a publicarse sostiene que el heredero, de 44 años, tendría en mente una reestructuración de la institución que podría afectar los títulos de Harry, Meghan y sus hijos.

En medio de ese escenario, Guillermo mantuvo este 24 de noviembre un encuentro oficial con el primer ministro británico, Andy Burnham, en la residencia de Downing Street. Según informó el Gobierno del Reino Unido, durante la reunión conversaron sobre la lucha contra la situación de calle, la defensa, la seguridad y la Commonwealth, además de la reciente participación del príncipe en el Earthshot Prize, celebrado en Mumbai.

La visita también fue destacada por medios británicos como un nuevo paso en la preparación de Guillermo para sus futuras responsabilidades como jefe de Estado. Sin embargo, el encuentro no fue presentado oficialmente como una instancia vinculada con una eventual sucesión ni con los cambios que podría impulsar en la familia real.

Carlos III y las versiones sobre una posible abdicación en 2027

Rey Carlos III | Crédito: Wikipedia

La situación del actual monarca volvió a ocupar los titulares después de que el sitio RadarOnline publicara, el 20 de noviembre, una nota en la que aseguraba que Carlos III podría dejar el trono durante 2027 para facilitar la llegada de su hijo mayor. La publicación se apoyó en testimonios de supuestas fuentes cercanas a la Corona que señalaron que el rey estaría atravesando un momento delicado de salud.

No obstante, la información no fue confirmada por Buckingham Palace. En un artículo publicado el 23 de noviembre, IBTimes UK advirtió que las afirmaciones sobre una posible abdicación se basan en fuentes anónimas y que no existe una confirmación independiente sobre esos planes. Tampoco se comunicó oficialmente un calendario para una eventual salida del monarca.

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La salud de Carlos III es uno de los elementos que alimentan la atención sobre su futuro. El rey anunció en febrero de 2024 que había sido diagnosticado con cáncer, aunque la Casa Real nunca precisó públicamente de qué tipo de enfermedad se trata. En diciembre de 2025, el Palacio informó que había respondido favorablemente al tratamiento y que podría reducir su frecuencia durante 2026. Ese comunicado no anunció una curación ni una remisión.

A sus 78 años, Carlos III continúa ejerciendo sus funciones como jefe de Estado. Si bien la posibilidad de una abdicación volvió a instalarse en la agenda mediática, por el momento no existe un anuncio oficial que indique que el monarca vaya a dejar el trono. El último rey británico que abdicó fue Eduardo VIII, en diciembre de 1936.

Qué cambios podría impulsar Guillermo cuando se convierta en rey

Príncipe Guillermo | Crédito: Wikipedia

Mientras la atención también está puesta en la salud y el futuro de Carlos III, las decisiones que podría tomar su sucesor comenzaron a generar debate. El periodista especializado en la realeza Tom Sykes publicó fragmentos de su próximo libro, previsto para febrero de 2027, en los que sostiene que Guillermo estaría evaluando una reforma profunda de la institución.

Según los extractos difundidos inicialmente por The Mail on Sunday, el príncipe de Gales buscaría que los títulos de príncipe y princesa, así como el tratamiento de Alteza Real (HRH), queden reservados para los integrantes de la familia que cumplan funciones oficiales para la Corona. La propuesta también contemplaría beneficios vinculados con esas responsabilidades, como una asignación económica y una residencia.

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De acuerdo con lo publicado por Sykes, ese eventual esquema podría afectar a Harry y Meghan, quienes se alejaron de sus funciones oficiales en 2020, y también a sus hijos, Archie y Lilibet, que actualmente tienen títulos de príncipe y princesa. El planteo también alcanzaría a los hermanos menores de Guillermo, Charlotte y Louis, aunque, según el libro, ellos podrían elegir al llegar a la adultez si desean desarrollar una vida vinculada a la institución o seguir un camino independiente.

La información generó repercusiones en distintos medios internacionales. Sin embargo, es importante distinguir entre lo que sostiene el libro y una decisión concreta del heredero. Guillermo no anunció públicamente una reforma de estas características. Además, Kensington Palace señaló inicialmente que no comenta libros ni afirmaciones incluidas en ellos y, posteriormente, según informó GB News, sostuvo que no había "ninguna base factual" para afirmar que el príncipe planeaba retirar los tratamientos de Alteza Real a los familiares que no cumplan funciones oficiales.

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Príncipe Guillermo y Andy Burnham | Crédito: AFP

Las dos informaciones abrieron interrogantes sobre el futuro de la monarquía británica, por un lado, la posibilidad de que Carlos III decida dar un paso al costado y, por otro, el modelo de institución que podría encabezar Guillermo cuando llegue al trono. Sin embargo, ninguna de las dos cuestiones cuenta con una confirmación oficial en este momento.

La reunión del príncipe de Gales con el primer ministro británico se inscribe en sus actuales responsabilidades institucionales y en su preparación para una eventual sucesión.

Mientras tanto, Carlos III continúa como rey y no comunicó que tenga previsto abdicar. Por ahora, el futuro de la Corona permanece atravesado por versiones periodísticas, declaraciones de fuentes vinculadas a la familia real y la expectativa por los próximos movimientos de sus protagonistas.

sc / ds