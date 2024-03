De Kate Middleton al Rey Carlos III: Qué integrantes de la familia real británica batalla con el cáncer

La familia real británica enfrenta una situación delicada y profundamente preocupante. Tres de sus miembros más destacados, el Rey Carlos III, la Princesa de Gales Kate Middleton, y la Duquesa de York Sarah Ferguson, son golpeados por la sombría realidad del cáncer.

Esta coincidencia no solo sacudió los cimientos de la monarquía británica, sino que también despertó un profundo sentido de solidaridad y apoyo tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. En medio de sus roles públicos y responsabilidades históricas, estos miembros de la realeza ahora enfrentan una batalla personal contra una enfermedad implacable, recordándonos la vulnerabilidad compartida incluso entre aquellos que parecen vivir en un mundo aparte.

El rey Carlos III fue diagnosticado con "una forma de cáncer" tras su cirugía de próstata

El rey Carlos III fue diagnosticado con "una forma de cáncer", anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado emitido el 5 de febrero del 2024. Allí, se reveló que durante un procedimiento hospitalario por un agrandamiento benigno de la próstata, se detectó la afección.

“Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro asunto de preocupación”, dijo el comunicado. “Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer”.

Rey Carlos III

Las pruebas de diagnóstico posteriores identificaron una forma de cáncer en el monarca de 75 años, quien accedió al trono hace menos de un año. Cabe destacar que en enero, el rey se sometió a una cirugía abdominal relacionada con una hipertrofia benigna de próstata y fue dado de alta después de una recuperación satisfactoria.

Según fuentes cercanas al monarca, se pudo saber que el Rey "no padece cáncer de próstata" y que su condición adicional fue diagnosticada recientemente durante pruebas posteriores a un tratamiento hospitalario por un agrandamiento benigno de la próstata. Estas fuentes destacaron que fue gracias a la intervención en la próstata que se identificó el cáncer, y el Rey expresó su profundo agradecimiento a los profesionales médicos por realizar un diagnóstico rápido.

"Durante la reciente estancia del Rey en el hospital para un tratamiento benigno de agrandamiento de próstata, se notificó otro problema por separado. Las pruebas posteriores han acabado identificando un tipo de cáncer", comienza diciendo Palacio, que no especifica el tipo de tumor maligno que padece el Monarca.

En otro párrafo, el comunicado oficial asegura: "Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el que los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público. Durante todo este período, Su Majestad continuará realizando los asuntos de Estado y trámites oficiales con normalidad", dice. Además, agrega: 'El Rey agradece a su equipo médico por su rápida intervención, que fue posible gracias a su reciente procedimiento hospitalario. Sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible.

El primer ministro Rishi Sunak afirmó que el cáncer del rey Carlos III fue detectado a tiempo

"Su Majestad ha decidido compartir su diagnóstico para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda contribuir a la comprensión pública de todos aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer", sentencia el comunicado oficial de manera contundente para evitar malos entendidos.

En reacción a la noticia, el Primer Ministro Rishi Sunak tuiteó: "Deseando a Su Majestad una recuperación completa y rápida". "No tengo ninguna duda de que recuperará todas sus fuerzas en poco tiempo y sé que todo el país le deseará lo mejor".

Semanas después de conocer su diagnóstico, el Rey Carlos II habló al respecto con cautela y agradecimiento: "He recibido muchas tarjetas y mensajes maravillosos. Se me saltaban las lágrimas constantemente", sostuvo.

Sarah Ferguson fue diagnosticada de cáncer de piel

Previamente, en enero, Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra, anunció que fue diagnosticada con una forma agresiva de cáncer de piel, solo seis meses después de haber sido tratada exitosamente de cáncer de mama.

“Tras su diagnóstico de una forma temprana de cáncer de mama este verano, a Sarah, duquesa de York, ahora le han diagnosticado un melanoma maligno”, dijo un vocero de la duquesa a la revista People.

Conocida como la duquesa de York, Sarah, de 64 años, fue sometida a una cirugía para extirparle un lunar que resultó ser un melanoma maligno, la forma más grave de cáncer de piel y que puede extenderse a otras áreas del cuerpo.

La duquesa de York fue sometida a una mastectomía en un hospital privado de Londres después de que le diagnosticaran cáncer de mama en junio de 2023. La operación fue “exitosa” y los médicos le dijeron que el “pronóstico es bueno” gracias a la “detección temprana”, explicó ella, que posteriormente se sometió a una cirugía reconstructiva en Londres.

En su podcast “Tea Talks”, la duquesa de York dijo sentirse “bendecida de estar bien” y de haber “mirado al cáncer a los ojos y sin parpadear”.

Pero los dermatólogos se alarmaron después de eliminar varios lunares de su cuerpo mientras se sometía a la cirugía reconstructiva después de su mastectomía hasta que finalmente confirmaron, después de Navidad, el nuevo diagnóstico.

Un melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede extenderse a otras zonas del cuerpo, provocado principalmente por la exposición a los rayos UV y UVB del sol y las camas solares. También influyen la cantidad e lunares, el tipo de piel, el color del cabello y los antecedentes familiares.

Si bien es menos común que otros tipos de cáncer de piel, es más peligroso debido a su capacidad de propagarse a otros órganos más rápidamente si no se trata en una etapa temprana.

La duquesa afirmó que ser diagnosticada con cáncer por segunda vez fue “angustioso”. “No ha sido un momento fácil” para ella, dijeron personas de su entorno.

Kate Middleton confirmó que tiene cáncer: "Me encuentro en las primeras etapas del tratamiento"

Este viernes 22 de febrero del 2024, Kate Middleton confirmó que esta bajo un tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer, según lo comunico ella misma en su cuenta de X. La princesa de Gales describió como un momento de "gran impacto" mientras compartía la noticia a través de un video. Esto llega dos meses después de su breve retiro de la vida pública debido a una cirugía abdominal.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo la esposa del Príncipe Guillermo.

En ese mismo hilo y desde los jardines de Adelaide Cottage, la futura reina de Inglaterra, agregó: "La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

“William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, sumó.

Y agregó con una templanza un poco tímida y optimista: “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”. Kate dijo que les había dicho que estaba “bien y cada día se volvía más fuerte al concentrarse en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”.

En su inesperado anuncio, la princesa de Gales, elogió al príncipe William por estar a su lado como “una gran fuente de consuelo y tranquilidad”, así como por el apoyo que recibió del público en las últimas semanas.

"Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo", declaró Kate Middleton.

