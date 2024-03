Kate Middleton volverá de manera oficial el Domingo de Pascuas

La esperada vuelta de Kate Middleton está próxima a darse. Después de dos meses llenos de especulaciones, rumores y controversias, Kensington Palace ya está preparando el terreno para el "retorno gradual" de la duquesa de Cambridge el próximo Domingo de Resurrección.

Caso Kate Middleton: qué se puede ver en el video viral

Según informa The Times, la esposa del príncipe Guillermo tiene previsto participar en la misa matutina del próximo 31 de marzo en la capilla de San Jorge, en Windsor. Esto marca un cambio en el plan inicial anunciado por el Palacio, que, después de comunicar que la duquesa se había sometido a una "cirugía abdominal programada", había indicado que no retomaría sus compromisos hasta "después de Pascua".

La modificación en los planes generó una carrera contrarreloj en Kensington para organizar el regreso de Kate a la esfera pública. Se trata de una vuelta discreta que cuenta con la aprobación de los príncipes de Gales, destinada a silenciar especulaciones y tranquilizar el tumulto que ha generado, según informa The Daily Mirror.

La nueva "estrategia" del Principe Guillermo y Kate Middleton para aplacar los rumores entorno a ellos

Fuentes cercanas al Palacio revelaron al medio londinense que el equipo de los príncipes ha contactado con dos expertos en relaciones públicas para agilizar los preparativos de la reaparición de Kate. “Todos saben que el mundo entero estará mirando, después de estas semanas de continuas especulaciones y comentarios estrafalarios en las redes sociales”, dice una de ellas.

Encargado de dirigir la estrategia para el retorno de Kate está el teniente coronel Tom White, su secretario privado, quien cuenta con una amplia experiencia colaborando con la reina Isabel II. La gestión de White está bajo escrutinio debido al manejo de la situación durante el reciente escándalo protagonizado por los príncipes de Gales, una controversia que generando tensiones con el equipo de comunicación de Kensington, según revelaciones de la periodista de la BBC Helen Wade.

Tanto White como Ian Patrick, secretario privado de Guillermo, y Lee Thompson, jefe de comunicaciones del Palacio, fueron criticados por su falta de transparencia durante el período de convalecencia de la princesa. Sin embargo, Kate y Guillermo optaron por mantener un perfil bajo y no divulgar más información de la necesaria. Según explicó la experta, la privacidad de sus hijos es la principal preocupación de la pareja real, quienes prefieren evitar la exposición mediática no deseada. A pesar de las especulaciones sobre la posible reaparición de Kate en el Domingo de Pascua, se espera que la princesa no aborde públicamente su licencia médica, manteniendo así la tradición de no explicar ni quejarse, siguiendo el ejemplo de la difunta reina Isabel.

Sostienen que Kate Middleton podría hablar algún día de lo que vivió

El palacio de Kensington aún se mantiene en silencio, de manera oficial, con respecto a Kate Middleton a pesar de los rumores que circulan en Internet y en las redes sociales. A medida que continúan las especulaciones sobre la misteriosa enfermedad de la princesa de Gales y su prolongada recuperación, los rumores y las teorías conspirativas estuvieron circulando durante días en línea. Aunque oficiales del palacio insistieron el viernes en que no tenían intención de hacer ningún comentario sobre la princesa, confirmaron que sigue recuperándose bien después de la operación abdominal a la que fue sometida en enero.

Según un portavoz, "el palacio de Kensington dejó claro en enero los plazos de recuperación de la princesa y que solo proporcionaríamos actualizaciones significativas. Esa situación se mantiene".

Los oficiales también subrayaron, cuando anunciaron la operación de Kate a principios de año, que la princesa deseaba mantener su estado de salud en privado. Según un comunicado en ese momento: "La princesa de Gales es consciente del interés que esta declaración generará. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos, así como su deseo de que su información médica personal siga siendo privada". Desde entonces, el palacio no dio más detalles sobre el estado de Kate.

Ahora, en comunicación con Vanity Fair, fuentes cercanas sostienen que a la princesa aseguran que ella no descartó la idea de hablar algún día sobre lo que pasó, pero que por ahora está enfocada en recuperarse y regresar al trabajo cuando esté lista.

Los rumores comenzaron esta semana cuando el príncipe Guillermo se retiró del funeral por su padrino, el rey Constantino II, en el castillo de Windsor, apenas una hora antes de que comenzara. Esta cancelación de última hora, poco común en el príncipe, levantó alarmas y se especuló sobre la posibilidad de que Guillermo se hubiera retirado debido a su esposa o a su padre, el rey Carlos.

El palacio de Kensington informó que Guillermo se retiró del funeral por un "asunto personal", pero el jefe de comunicación de la pareja agregó que Kate sigue recuperándose bien de su operación. Su ausencia fue notable, no solo porque tenía que dar una lectura, sino también porque el príncipe y la princesa Michael de Kent asistieron al servicio tan solo 48 horas después de la muerte de su yerno, Thomas Kingston.