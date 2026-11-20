El actor Larry Poindexter murió este miércoles 18 de noviembre a los 66 años en un hospital de Los Ángeles, horas antes de una cirugía programada por fracturas en las costillas. El cuadro se produjo luego de que un auto lo atropelló el viernes por la noche, mientras cruzaba la calle para ir a buscar comida en su barrio de Studio City.

A lo largo de una extensa carrera que abarcó más de cuatro décadas, Poindexter construyó un perfil reconocido dentro de la industria audiovisual estadounidense y se consolidó como un rostro habitual tanto en producciones cinematográficas de acción como en exitosas ficciones televisivas.

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Murió Larry Poindexter: cuáles fueron sus proyectos más destacados

En la pantalla grande, uno de sus papeles más recordados fue en la película S.W.A.T. (2003). Allí interpretó al estricto capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Tom Fuller, personaje que mantuvo un recordado contrapunto con Hondo, el rol a cargo de Samuel L. Jackson.

Larry Poindexter falleció 4 días después de ser atropellado en Studio City | Crédito: Instagram

Su vínculo con esa franquicia continuó años más tarde en la pantalla chica, donde dio vida al sargento Boyer en la adaptación televisiva de S.W.A.T.. Además, dejó su huella en históricas telenovelas diurnas de Estados Unidos, como Days of Our Lives, donde sumó 30 episodios con dos personajes distintos: Ben Welch en 1984 y el padre Louis entre 2014 y 2018.

En ese mismo formato televisivo, acumuló 23 episodios en la serie Santa Barbara y otras 12 participaciones en General Hospital, lo que afianzó su presencia en la televisión abierta norteamericana durante distintas etapas de su trayectoria.

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Otros proyectos de Larry Poindexter

Además de las películas y series mencionadas, Poindexter formó parte del elenco estable de la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger y tuvo un papel recurrente de peso en el drama legal militar JAG, emitido por la cadena CBS.

Poindexter es reconocido por sus participaciones en "S.W.A.T." y "Days of our Lives". | Crédito: Facebook

Su versatilidad lo llevó a realizar decenas de participaciones especiales en algunas de las series más populares de las últimas décadas, entre las que se destacan Friends, How I Met Your Mother, Will & Grace, CSI (incluidas sus versiones Miami y NY), NCIS, Scandal, Supernatural, Bones, Criminal Minds, Melrose Place, Californication y Curb Your Enthusiasm.

También formó parte de títulos como Quantum Leap, NYPD Blue, Party of Five, Nip/Tuck, Weeds, The Mentalist, Hawaii Five-0, Castle, Rizzoli & Isles, All Rise, Station 19, The Rookie y 9-1-1. Su última aparición en pantalla ocurrió este mismo año, como actor invitado en la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer.

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Más allá de la actuación, Poindexter desarrolló una faceta en la música durante la década de 1990 como cantante principal de la banda de country alternativo The High Lonesome, grupo con el que publicó el álbum Feel Free To Do So en 1995. Al momento de su muerte, estaba casado con la reconocida directora de casting Carol Kritzer, con quien tuvo dos hijos.

JSM