La vida sentimental de Shakira volvió a despertar el interés de sus seguidores, esta vez por un nombre que pertenece a una etapa muy importante de su carrera: Antonio de la Rúa, el hijo del expresidente radical Fernando de la Rúa. La cantante colombiana y el empresario argentino, quienes mantuvieron una relación durante una década, quedaron envueltos en versiones de una posible reconciliación que sorprendieron al mundo del espectáculo.

La información fue difundida por el programa español "Vamos a ver" y replicada por el diario ABC, que aseguró haber obtenido el testimonio de una persona que compartió una cena con ambos en Colombia. Según el relato, la expareja habría vuelto a apostar por el amor después de 16 años separados. El testigo describió una escena de mucha cercanía y aseguró que los vio besarse y abrazarse durante el encuentro.

"Volvieron a trabajar juntos, él de mánager de ella, y ahora son de nuevo pareja", habría afirmado la fuente al ciclo televisivo. También sostuvo que la cantante se encuentra en un buen momento personal y que, al comentarle lo bien que la veía junto al argentino, ella habría respondido: "Estoy plena". Sin embargo, la versión no tardó en generar controversia. Tomás Palacios, publicista de Shakira, desmintió ante la revista ¡HOLA! que ambos hayan retomado su relación sentimental.

Según explicó, el acercamiento responde a una mayor colaboración profesional y al cariño que todavía se tienen. "Se ha intensificado su relación laboral, no la romántica", fue la aclaración que transmitió el entorno de la artista. La diferencia entre ambas versiones volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre la colombiana y el argentino, quienes después de una separación mediática consiguieron reconstruir el contacto y trabajar nuevamente juntos.

Shakira y Antonio de la Rúa: cómo comenzó su historia de amor

Shakira y Antonio de la Rua | Crédito: Cedoc

El primer encuentro entre ambos ocurrió en el año 2000, durante una cena con amigos en común en Buenos Aires. Por entonces, Shakira atravesaba una etapa de crecimiento en su carrera musical, mientras que Antonio, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, trabajaba en el ámbito de la comunicación política.

La conexión entre ellos fue inmediata y poco después comenzaron una relación que se extendería durante diez años. Con el paso del tiempo, el empresario se convirtió también en una figura importante dentro del equipo profesional de la cantante: dejó su actividad vinculada a la política para involucrarse en la gestión de su carrera y acompañar su expansión internacional.

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Durante aquella etapa, Shakira alcanzó una proyección mundial con el lanzamiento de "Laundry Service", el disco que marcó su desembarco definitivo en el mercado anglosajón. La pareja se convirtió en una de las más reconocidas del espectáculo internacional y llegó a proyectar un futuro juntos, con rumores de casamiento que nunca se concretaron.

La relación también quedó asociada a algunas de las canciones románticas más recordadas de la artista. "Underneath Your Clothes", "Suerte" y "Día de enero" fueron vinculadas a aquella etapa sentimental. En particular, esta última, incluida en el álbum "Fijación Oral, vol. 1", se convirtió en una de las composiciones más representativas de su historia con el argentino.

Sin embargo, después de una década juntos, la pareja decidió separarse en agosto de 2010. La noticia se hizo pública en enero de 2011, cuando ambos comunicaron que habían tomado caminos diferentes, aunque manifestaron su intención de conservar sus compromisos profesionales.

Ese último punto no se sostuvo durante demasiado tiempo. En 2012, De la Rúa inició acciones legales contra la cantante y reclamó una compensación económica por su participación en el desarrollo de su carrera y sus negocios. El empresario consideraba que su trabajo había sido determinante para el crecimiento comercial de Shakira. La disputa judicial se extendió durante varios años y terminó con resoluciones favorables a la artista.

Del conflicto judicial al reencuentro: cómo reconstruyeron su vínculo

Shakira y Antonio de la Rua | Crédito: Cedoc

Después de la separación, sus vidas tomaron caminos diferentes. Shakira comenzó una relación con el futbolista Gerard Piqué, a quien conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha. La pareja permaneció unida durante aproximadamente doce años, hasta que anunció su separación en junio de 2022.

Por su parte, Antonio de la Rúa también reconstruyó su vida sentimental junto a la modelo colombiana Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos. Su relación terminó años después y el empresario mantuvo un perfil mucho más alejado de la exposición mediática que acompañó a su antigua pareja.

El contacto entre Shakira y Antonio comenzó a reconstruirse con el paso del tiempo. Uno de los gestos que ayudó a recomponer el vínculo ocurrió en 2019, cuando la cantante le dedicó un mensaje a Fernando de la Rúa tras conocerse su fallecimiento. Años después, el empresario volvió a aparecer en el entorno de la colombiana y recuperó un lugar dentro de su equipo profesional.

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En 2024, su acercamiento volvió a despertar especulaciones, luego de que trascendieran encuentros entre ambos. Sin embargo, en aquel momento la cercanía fue vinculada con cuestiones laborales y no con una reconciliación amorosa. La relación profesional ganó mayor visibilidad durante la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Antonio participó en distintas áreas de gestión, patrocinios y logística, además de involucrarse en la organización de Macondo Park, el espacio de experiencias para los seguidores de la cantante durante su residencia en Madrid.

El 12 de octubre, durante el último concierto de esa etapa en la capital española, Shakira le dedicó unas palabras desde el escenario que no pasaron inadvertidas. "Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, un amigo del alma: Antonio de la Rúa", expresó ante el público. La artista también compartió imágenes junto al empresario en sus redes sociales, un gesto que alimentó las versiones sobre un posible acercamiento sentimental.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente que haya retomado su relación.

sc / ds