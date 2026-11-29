Un hombre de 51 años que había viajado a México tiene sarampión. El caso fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Anlis "Dr. Carlos G. Malbrán", adonde el Ministerio de Salud de Neuquén había enviado la muestra. El paciente está estable y cumple aislamiento en su casa, y no tenía documentación que probara que estuviera vacunado.

Tras la confirmación, el Ministerio de Salud de la Nación emitió el sábado 28 de noviembre una alerta epidemiológica y se activó un protocolo de bloqueo para evitar que el virus se propague. Las autoridades sanitarias piden a la población revisar el carnet de vacunación y completar los esquemas con la vacuna triple viral, que es gratuita y se aplica sin orden médica en centros de salud, vacunatorios y hospitales públicos.

El hombre, que vive en la ciudad de Neuquén, volvió de Cancún con escalas en Panamá y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Llegó a la Argentina el sábado 21 de noviembre a las 2 de la madrugada y, después de pasar unas 28 horas en Buenos Aires, viajó a Neuquén el domingo 22. Durante ese vuelo tuvo fiebre de más de 38 grados, y el lunes 23 le apareció una erupción en la piel. "Todos los vuelos sucedieron dentro del periodo de contagiosidad", advirtió el Ministerio de Salud de la Nación.

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El martes 24 consultó en una clínica privada de Neuquén, que dio aviso a la Dirección Provincial de Epidemiología. Ese mismo día se notificó el caso sospechoso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y comenzó la investigación. El paciente fue derivado al Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, donde un primer análisis de sangre dio positivo para sarampión. Después, el Malbrán detectó el virus en la orina y en las secreciones de nariz y garganta.

El viaje a México ya había sido informado por el Centro Nacional de Enlace, que depende de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, el hombre ya estaba bajo seguimiento de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y del Equipo de Respuesta Rápida de Neuquén, que ahora rastrean a sus contactos cercanos.

El caso de Neuquén llega pocos días después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, les retirara a México, Estados Unidos y Bolivia el estatus de países libres de sarampión. La decisión se anunció el 17 de noviembre, tras comprobarse que el mismo linaje del virus circuló sin interrupción durante 12 meses o más en esos territorios. "Es un retroceso importante", advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

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Según la OPS, la caída en los índices de vacunación permitió que el virus volviera a circular de forma sostenida. México, el país donde estuvo el paciente neuquino, acumuló más de 20.000 casos confirmados y 50 muertes entre 2025 y 2026. Estados Unidos registró 5.412 casos y seis muertes en lo que va de este año.

En toda la región, entre la primera y la semana epidemiológica 45 de 2026 se confirmaron 58.795 casos, con 84 muertes y 17 países y territorios afectados. La cifra es 4,7 veces mayor que la del mismo período de 2025.

En la Argentina, en lo que va del año, se había detectado un solo caso, de origen importado, en febrero. Ante esta alerta, el Ministerio de Salud de la Nación pidió a las provincias revisar los carnets y completar las vacunaciones, alertar a los equipos de salud para que estén atentos a los casos de fiebre con erupción, actuar de inmediato ante cualquier sospecha y seguir de cerca a los contactos.

Una enfermedad muy contagiosa

El sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso que puede afectar a personas de todas las edades. Puede provocar complicaciones graves, como neumonía, convulsiones, inflamación del cerebro, ceguera e incluso la muerte. Se transmite por el aire, y el virus puede seguir activo hasta dos horas en lugares cerrados o poco ventilados.

No existe un tratamiento específico contra el virus, por lo que la vacunación es la única forma de prevenir el contagio y evitar brotes.

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Cómo es la vacunación

Desde el 1 de enero de 2026, el Calendario Nacional de Vacunación prevé la primera dosis de la triple viral a los 12 meses y la segunda entre los 15 y los 18 meses, para los nacidos desde el 1 de julio de 2024. El cambio busca proteger a los chicos a una edad más temprana. Para que todos completen las dos dosis, se seguirá vacunando en el año en que cumplen 5 años a los nacidos entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024.

Los mayores de 5 años, los adolescentes y los adultos deben tener dos dosis de una vacuna contra el sarampión, doble o triple viral, aplicadas después del primer año de vida, o un análisis que demuestre que están protegidos. Quedan exceptuados los nacidos antes de 1965, que se consideran inmunes porque estuvieron expuestos al virus cuando circulaba en el país. El personal de salud también debe acreditar las dos dosis o la inmunidad con un análisis.

Qué deben hacer quienes viajen al exterior

Quienes tengan previsto viajar deben revisar su carnet de vacunación al menos 15 días antes de salir. Para los bebés menores de 6 meses, la vacuna no está indicada, por lo que se recomienda postergar el viaje, ya que es la edad de mayor riesgo. Los chicos de 6 a 11 meses deben recibir una dosis extra de triple viral, que no cuenta como parte del calendario. A los 12 meses corresponde la primera dosis del calendario, y desde los 15 meses, la que toque según el año de nacimiento.

Las personas embarazadas deben tener dos dosis aplicadas después del primer año de vida o un análisis que demuestre inmunidad. A las que no tengan constancia de vacunación ni anticuerpos se les desaconseja viajar.

Los síntomas de alarma

Hay que estar atentos a la fiebre de más de 38 grados acompañada de manchas rojas en la piel, mocos, conjuntivitis o tos. Ante esos síntomas, se recomienda ponerse un barbijo de inmediato, no usar transporte público e ir sin demora al centro de salud más cercano, avisando si se viajó al exterior o si se estuvo en contacto con un caso.

Ante una sospecha, hay que avisar de inmediato a la autoridad sanitaria, sin esperar los resultados del laboratorio. El paciente debe quedar aislado hasta siete días después de que aparezca la erupción. Los equipos de salud deben buscar a los contactos, con especial atención en los menores de un año y en quienes no tienen la vacunación completa. Dentro de las 48 horas, los contactos de 6 a 12 meses deben recibir una "dosis cero" de triple viral, y los mayores de 13 meses tienen que completar dos dosis.

IC/AF