El Cottolengo Don Orione mantiene un reclamo por más de $700 millones contra el Gobierno nacional debido a la falta de pago de medicamentos, insumos y productos esenciales para la atención de sus residentes. Ante la ausencia de respuestas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, la institución analiza iniciar una nueva acción judicial para exigir la regularización de las prestaciones adeudadas.

De acuerdo con la información publicada por Página/12, el conflicto alcanza a unos 120 pacientes que tienen a Incluir Salud como única cobertura médica. Entre los elementos que no están siendo provistos figuran anticonvulsivantes, antipsicóticos, pañales y suplementos nutricionales destinados a personas con dificultades para tragar. Se trata de productos indispensables para garantizar el cuidado y la calidad de vida de quienes viven en el establecimiento.

Cottolengo Don Orione, Claypole

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Frente a la falta de transferencias, el Cottolengo debió buscar recursos alternativos para continuar con la atención. Actualmente, sostiene parte de los gastos mediante donaciones, ahorros, fondos propios y contribuciones de familiares y tutores legales. Incluso, en determinadas situaciones, utilizan una parte de las pensiones por discapacidad para adquirir los insumos que necesitan los residentes.

La Agencia Noticias Argentinas se comunicó con fuentes de la institución para consultar sobre el reclamo, pero evitaron brindar detalles y respondieron: "No tenemos nada que decir, nadie de nuestra institución. Muchas gracias por la preocupación".

El nuevo conflicto se produce después de otro reclamo millonario que llegó a los tribunales. El Cottolengo había exigido el pago de $828 millones por prestaciones correspondientes al período comprendido entre marzo y junio. Ese monto fue cancelado el 3 de noviembre, luego de que la Justicia dispusiera el embargo de las cuentas del Ministerio de Salud.

Sin embargo, la deuda volvió a acumularse. El reclamo actual contempla los pagos pendientes entre mayo y octubre, por un monto que supera los $700 millones. Desde el Gobierno nacional justificaron las demoras al señalar supuestas irregularidades en la presentación de las facturas por parte de la institución y aseguraron que existe voluntad de saldar los compromisos. El Cottolengo, por su parte, rechazó esos argumentos y advirtió que podría recurrir nuevamente a la Justicia si no recibe una solución.

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La situación también se enmarca en un escenario de reducción de los recursos destinados a la atención de personas con discapacidad. Según consignó Página/12, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una disminución de las partidas para Incluir Salud, que pasarían de $1,3 a $1,1 billones.

A ese panorama se suma un dato presentado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante su exposición ante el Senado: desde 2023 se registraron 661 amparos judiciales impulsados por organizaciones vinculadas con la discapacidad por deudas en el pago de prestaciones.

PC