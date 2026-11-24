Este martes declarará Mabel López, la madre de Lourdes Fernández, en el juicio contra Leandro García Gómez, el exnovio de la cantante de Bandana, acusado de privar ilegítimamente de la libertad y ejercer violencia de género contra la artista a finales de octubre del año pasado en un departamento del barrio porteño de Palermo.

López le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que prestará testimonio desde las 9:00 horas en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se esperan declaraciones de otros testigos.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández

La madre de Fernández fue la denunciante de los hechos ocurridos, mientras que su hija no impulsó una acción penal directa contra su expareja.

Según Noticias Argentinas, Lourdes aseguró, a la salida del edificio de la calle Lavalle, estar “muy triste” y sumó: “Es alguien a quien yo quise mucho. Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla. Trato de aferrarme a los lindos momentos, pero en la relación sucedieron cosas que nos traen hoy a este lugar”.

La cantante no es querellante y tampoco se encuentra representada por un abogado en el debate oral y público.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó en su informe que “se observaron indicios (…) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (…)”.

Y describió que se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

Lourdes Fernández

Qué ocurrió

Leandro García Gómez fue detenido el 23 de octubre de 2025 en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Ese día la Policía de la Ciudad entró al departamento y allí, según la Agencia Noticias Argentinas, en un grave estado de vulnerabilidad, encontraron a la artista, por lo que se detuvo a su expareja.

La cantante de Bandana estaba “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad” y el imputado fue hallado escondido en un armario.