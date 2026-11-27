La Comisión Episcopal de la Pastoral Social festejó la sanción en el Senado de la Ley que combate la ludopatía y las ciberapuestas, que prohíbe a los menores jugar en las plataformas online, y hacer publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en las indumentarias deportivas.

Sesión en el Senado Ley de Ludopatía y Reforma Electoral 26112026 | Crédito: Pablo Cuarterolo

Qué dice la Iglesia sobre la ley contra la ludopatía

La Comisión Episcopal de Pastoral Social compartió un comunicado de prensa que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA), donde comienza expresando que la ley contra la ludopatía que aprobó el Senado es “un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”.

Para luego agregar: “La Comisión Episcopal de Pastoral Social recibe con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía. Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina".

Sesión en el Senado Ley de Ludopatía y Reforma Electoral 26112026 | Crédito: Pablo Cuarterolo

En ese punto, sumaron: "Es fruto del desvelo de padres y madres en sus hogares, de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que supieron visibilizar a tiempo una herida que no dejaba de crecer”.

A continuación, señalaron: “Reconocemos y agradecemos el compromiso de los legisladores nacionales, que supieron trascender sus diferencias para escuchar el grito silencioso, pero urgente, de nuestro pueblo. Este acuerdo demuestra que, cuando el diálogo se orienta a proteger la vida y la salud integral, las instituciones son capaces de dar respuestas concretas a las necesidades reales de la gente”.

Para luego sumar: “Esta decisión honra el llamado que nos hizo el Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, al señalar que ‘ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano’”.

Y añadieron: “Nos invita, además, a hacer memoria viva del mensaje que el Santo Padre nos dejó en su paso por la Argentina, cuando nos animó a ´tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil´”.

Papa León XIV y el presidente Javier Milei

Finalmente, la Pastoral Social festejó “este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad. Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”.

HM