En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas, sociales y políticas marchan este miércoles 25 de noviembre desde Tribunales hacia el Congreso de la Nación para reclamar medidas de prevención, asistencia y protección frente a las violencias por motivos de género. La movilización se desarrolla en un contexto marcado por los femicidios, los ataques contra integrantes del colectivo LGBTIQ+ y los cuestionamientos a las políticas públicas destinadas a abordar la problemática.

Este año, Ni Una Menos convocó bajo las consignas “El ajuste también es violencia” y “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, con las que busca poner el foco en el impacto que, según las organizaciones, tienen las políticas económicas y los recortes presupuestarios sobre las mujeres y las disidencias sexuales.

Ni una Menos | Crédito: Cedoc

Uno de los principales cuestionamientos apunta al proyecto de Presupuesto 2027. Desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven advirtieron que la iniciativa no contempla partidas específicas para herramientas de asistencia como la Línea 144 y el Programa Acompañar. Las agrupaciones sostienen que la reducción de recursos destinados a las políticas de género limita las posibilidades de prevención, acompañamiento y protección de quienes atraviesan situaciones de violencia.

Dos tentativas de femicidio en 48 horas: una mujer sufrió quemaduras y otra fue apuñalada

También forman parte de los reclamos los cuestionamientos a un planteo pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa por el femicidio de Julieta González. Según advirtió el Observatorio, la resolución podría restringir la aplicación del agravante de femicidio a los crímenes cometidos por parejas o exparejas.

El endeudamiento, la precarización laboral y las dificultades económicas también están presentes en las consignas de la movilización, que busca visibilizar las desigualdades y las limitaciones que, según las convocantes, condicionan la autonomía de las mujeres y las disidencias.

Ni una Menos | Crédito: Cedoc

Las cifras de la violencia de género en Argentina

La marcha tiene lugar luego de la difusión de un nuevo relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, que contabilizó 273 víctimas fatales de la violencia de género entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026, lo que representa una víctima cada 29 horas.

De acuerdo con el informe, hubo 222 femicidios directos, 32 femicidios vinculados, nueve travesticidios y transfemicidios y 10 instigaciones al suicidio. Además, se registraron 373 intentos de femicidio y femicidio vinculado, uno cada 21 horas. Octubre fue el mes con mayor cantidad de víctimas letales en lo que va del año, con 46 casos.

Violencia de género | Crédito: Magnific

Violencia de género: más de 1.000 consultas y 1.077 casos en 2026, según un informe de la UBA

El relevamiento también detalló que el 67% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 64,1% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor. Asimismo, 34 víctimas habían realizado denuncias previas y 21 contaban con medidas judiciales.

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