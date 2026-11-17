La actriz, vedette y conductora Moria Casán fue distinguida este lunes como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El homenaje se realizó en el Salón Dorado, con la presencia de familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo, en una ceremonia que repasó su extensa trayectoria artística.

La jornada tuvo una particularidad, por primera vez, la Legislatura entregó cuatro reconocimientos en un mismo acto. Además de la distinción personal a Casán, declaró de interés cultural la serie biográfica “Moria”, de Netflix, y la obra teatral “Cuestión de género”. También otorgó una mención especial al ciclo televisivo “La mañana con Moria”, que conduce por El Trece.

Moria Casan distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña | Crédito: Captura

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Entre los presentes estuvieron su hija, Sofía Gala, su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, sus nietos Dante Della Paolera y Helena Tuñón, y distintas figuras del ambiente artístico, como Carlos Rottemberg, Marcelo Polino, Ángel de Brito, Nora Cárpena, Leticia Brédice, José María Muscari, Teté Coustarot y Stefy Xipolitakis.

La ceremonia comenzó con la proyección de un video que recorrió los principales momentos de su carrera y destacó su capacidad para desafiar convenciones y construir una identidad propia. “Soy lo que soy por ustedes”, fue una de las frases de la artista que cerró el material y despertó los primeros aplausos.

Moria Casán: "Estoy chocha y no parezco de 80"

Al momento de tomar la palabra, Moria agradeció a quienes la acompañaron durante su trayectoria y recordó sus comienzos en el teatro, cuando debutó en el Teatro Nacional caracterizada como Charles Chaplin. También repasó su paso por “Brujas”, la histórica obra que marcó una etapa fundamental de su carrera y con la que compartió escenario con Thelma Biral, Nora Cárpena, Susana Campos y Graciela Dufau.

Además, recordó algunas de sus apuestas más innovadoras, como su interpretación de Julio César, de Shakespeare, junto a Jorge Telerman, y su participación en el espectáculo “The Hole”. En ese recorrido, destacó la posibilidad de haber experimentado con distintos formatos y propuestas a lo largo de su vida artística.

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Moria Casan distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña | Crédito: Captura

La conductora también se refirió a su presente laboral, a pocos meses de cumplir 80 años, y destacó sus proyectos actuales en televisión y teatro. “Con La mañana con Moria vuelvo a romper el molde porque ninguna estrella de este país se levantó a las seis y media de la mañana para hacer el programa. Estoy chocha y no parezco de 80”, expresó. Además, contó que de miércoles a domingo protagoniza “Cuestión de género” junto a Jorge Marrale.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso estuvo relacionado con esa obra teatral, que aborda temas como la diversidad, el bullying y los prejuicios. Moria relató que, después de una función, un hombre se acercó llorando para agradecerle la visibilidad que le había dado a la historia de su hija, quien había realizado una transición de género. “Por una obra, una hora y media, logramos que la gente se sienta comprendida”, sostuvo.

El reconocimiento a la artista fue impulsado por el diputado porteño Pablo Donati, quien contó que la iniciativa surgió al advertir que Moria todavía no había recibido esa distinción por parte de la Ciudad. Por su parte, los proyectos vinculados con la serie biográfica y la obra teatral fueron presentados por el legislador Francisco Loupias.

Durante el acto también hubo palabras de reconocimiento de Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, quien definió a la artista con una frase: “Moria no sigue las épocas, las épocas intentan seguirla a ella”.

PC

LT