La Universidad de Buenos Aires (UBA) perdió 65 posiciones en el ranking mundial de sustentabilidad correspondientes a 2027 y quedó ubicada en el puesto 435 a nivel global. Pese al retroceso, mantuvo el liderazgo entre las instituciones argentinas y se posicionó como la undécima mejor universidad de América Latina, según la clasificación elaborada por la consultora Quacquarelli Symonds (QS).

El relevamiento QS se convirtió en una referencia internacional para conocer cómo las universidades incorporan la sustentabilidad a sus prioridades y qué lugar ocupan frente a otras instituciones del mundo. Sus resultados permiten comparar el compromiso de las universidades con los desafíos ambientales y sociales, más allá de su desempeño académico.

La caída de la UBA se inscribe en una tendencia que alcanzó a buena parte del sistema universitario nacional. De las 11 casas de estudio argentinas que aparecen en esta edición, ocho descendieron en la tabla, dos conservaron sus ubicaciones y solamente una consiguió escalar posiciones. Tampoco hubo nuevas incorporaciones respecto de la medición anterior.

Universidad Nacional de La Matanza | Crédito: unlam

Huelga y marcha de médicos residentes por mejoes salarios

La única institución del país que logró avanzar fue la Universidad Austral. Su ubicación pasó del rango 1301-1400 al 1101-1150, resultado que la convirtió en la universidad privada argentina mejor posicionada. Además, obtuvo el primer puesto nacional en el apartado de sustentabilidad ambiental.

Para establecer las posiciones, QS utiliza un sistema de evaluación que contempla tres dimensiones: el impacto ambiental, el impacto social y la gobernanza. Las dos primeras concentran el 90% de la puntuación, con un peso del 45% cada una, mientras que el 10% restante corresponde a la última categoría.

El análisis ambiental incluye las políticas de sustentabilidad de las instituciones, la formación vinculada con el cuidado del entorno y la producción de investigaciones sobre esa temática. Por su parte, el componente social considera la igualdad de oportunidades, la transferencia de conocimientos, los resultados educativos, la inserción laboral y las condiciones de salud y bienestar. La gobernanza incorpora criterios de transparencia, ética, contratación y toma de decisiones.

UCA | Crédito: Wikipedia

La Ciudad de Buenos Aires suma una nueva biblioteca a la red de subtes: estará en el Pasaje Lima

La medición, que alcanza a cerca de 2000 universidades de 107 países y territorios, también busca determinar cómo las instituciones trasladan sus compromisos ambientales y sociales a su funcionamiento diario. En ese sentido, la CEO de QS, Jessica Turner, sostuvo que “la clasificación pretende promover una mayor consideración del impacto que generan las universidades tanto en sus actividades académicas como en su rol de empleadoras y administradoras de recursos”.

En el plano internacional, la Universidad de Lund, en Suecia, volvió a quedarse con el primer puesto por segundo año consecutivo. La Escuela Politécnica Federal de Zúrich ascendió al segundo lugar y la Universidad de Toronto pasó del segundo al tercero. Esta última había liderado las ediciones de 2024 y 2025.

En la Argentina, la Universidad Austral vinculó su avance con las políticas contempladas en su Plan Estratégico 2030. La institución busca incorporar la sustentabilidad a los programas de formación, las investigaciones, la administración de sus sedes y las actividades que desarrolla junto con la comunidad. También estableció como objetivo reducir su huella de carbono y llegar a cero emisiones para 2050.

Universidad Austral Pilar | Crédito: Wikipedia

“Estos resultados nos animan a seguir avanzando, con la convicción de que podemos contribuir al cuidado de nuestra casa común y al bien común de la sociedad”, expresó el rector de la universidad, Julián Rodríguez.

A su vez, Verónica Torres Cerino, gerente de Sustentabilidad, destacó la importancia de formar profesionales comprometidos con estas problemáticas. “Queremos que nuestros estudiantes se formen con una mirada comprometida con el cuidado del ambiente y de las personas, y que nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las comunidades con las que nos vinculamos”, afirmó.

Cómo quedó América Latina en el ranking

La clasificación regional reúne a casi 150 universidades de 16 sistemas de educación superior. La mejor posicionada fue la Universidad de San Pablo, que alcanzó el puesto 62 y mejoró frente al 90 obtenido en la edición anterior.

Detrás se ubicaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que avanzó del puesto 222 al 151, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que pasó del 212 al 178.

Subastan ocho vagones históricos del subte de la Ciudad de Buenos Aires: cuándo será y cómo participar

Aunque ocho de las diez universidades latinoamericanas mejor ubicadas consiguieron escalar en la clasificación, el comportamiento general de la región fue menos favorable: 63 instituciones retrocedieron, 34 mantuvieron sus posiciones y otras 34 avanzaron.

Turner advirtió que los sistemas de educación superior latinoamericanos muestran dificultades para progresar en áreas como salud y bienestar, investigación ambiental e igualdad.

En cuanto a la representación por países, la Argentina ocupa el sexto lugar entre los sistemas con mayor cantidad de instituciones incluidas en América Latina y el Caribe. Brasil encabeza la lista con 36 universidades, seguido por Chile, con 22; México con 21; Colombia con 19 y Ecuador con 13.

PC

LT