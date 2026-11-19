El próximo feriado nacional llega este lunes 23 de noviembre, en el marco del Día de la Soberanía Nacional. Debido a esto, tanto subtes como colectivos tendrán modificaciones en sus frecuencias. Por otro lado, la línea Sarmiento de trenes circulará con limitaciones, mientras que Mitre tendrá el servicio interrumpido en uno de sus ramales.

La fecha original de la conmemoración es el 20 de noviembre, pero fue cambiada al lunes siguiente por decisión del Gobierno Nacional, ya que se trata de un feriado trasladable. El próximo llegará el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María, que incluirá un puente turístico el lunes 7.

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Servicios limitados en los trenes Mitre y Sarmiento

En primer lugar, el tren Sarmiento ofrecerá su servicio limitado entre las estaciones Once y Castelar a partir del sábado 21 de noviembre a las 14:00, hasta el último servicio del lunes 23. Esto se debe a que se llevará a cabo la última etapa de la renovación integral del sistema de señalamiento en el tramo entre Morón y Moreno.

El Tren Sarmiento funcionará únicamente entre las estaciones Once y Castel este fin de semana largo.

Las intervenciones se realizarán entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó, pero la compañía Trenes Argentinos aclaró que se podrían suspender en caso de lluvia. Entre las modificaciones realizadas se encontraron la sustitución y recambio de cables, junto con las readecuaciones de las mesas de mando de señales en Haedo, Castelar y Moreno.

Por otra parte, el ramal Tigre de la línea Mitre estará completamente interrumpido durante el fin de semana largo, ya que se llevarán a cabo trabajos de recambio de enlaces de vía, que permiten a las formaciones cambiar de carril. Estos se concentrarán en el acceso a la estación Martínez, en el enlace norte y la alcantarilla de la calle Laprida, y la estación Tigre.

Día de la Soberanía Nacional: cómo funcionarán los subtes y colectivos

Debido al feriado, el próximo lunes el transporte público funcionará con una frecuencia similar a la de los domingos. En el caso de los colectivos, significa que habrá menos servicios que en un día hábil, por lo que es recomendable salir con mayor tiempo de antelación.

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Por otro lado, en el caso de los subtes, durante los asuetos inician sus servicios a las 8:00 de la mañana. Es importante tener en cuenta que las estaciones Medrano de la Línea B, Lavalle e Independencia de la C y General Urquiza y Entre Ríos de la E se encuentran cerradas por obras de renovación integral.

JSM