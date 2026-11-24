Santiago, un joven de 19 años, estaba sentado en la mesa de un kiosco en el partido bonaerense de Merlo cuando un menor que juega al rugby lo sorprendió y lo agredió brutalmente, supuestamente como venganza tras enterarse que la víctima salía con su exnovia.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), todo pasó el sábado 21 de noviembre en la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo, cuando la víctima estaba tomando una gaseosa con un amigo y el agresor, sin decirle nada, lo atacó a traición por la espalda, pegándole en la cabeza. Todo lo sucedido quedó registrado por la cámara del comercio.

Las declaraciones del padre de la víctima

Pablo, el padre de Santiago, habló con TN y sus declaraciones fueron recogidas por la Agencia Noticias Argentinas. “Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, expresó.

El hombre deslizó que el motivo detrás del ataque podría ser que su hijo empezó a salir con la expareja del acusado, quien juega al rugby y es muy conocido en el barrio.

El padre del joven agredido reveló que “la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento. No pudo hacer nada”.

Según el hombre, consiguió hablar con la progenitora del agresor, quien le reveló que el adolescente, de 17 años ya cuenta con antecedentes por hechos similares.

En referencia a la salud de Santiago, explicó: “Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios. Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien”.

En ese contexto, recordó el crimen de Fernando Báez Sosa, quien fue brutalmente asesinado por un grupo de rugbiers, y afirmó: “No aprendimos nada”.

Finalmente, el hombre informó que este martes se presentará en la fiscalía para radicar la denuncia correspondiente.