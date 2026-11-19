El conflicto en el hockey femenino de Talleres tuvo un desenlace institucional: la Comisión Directiva aceptó la renuncia indeclinable de Manuel Amduni, quien se desempeñaba como coordinador de la disciplina. La decisión llegó después de las denuncias de jugadoras de Primera División por presuntos hechos de maltrato, amenazas y abuso de autoridad, aunque el club le pidió que continúe al frente de la estructura hasta completar los compromisos deportivos de fin de año.

La polémica tomó estado público luego de un enfrentamiento entre Amduni y el padre de una jugadora. A partir de ese episodio, integrantes del plantel de Primera División presentaron una carta ante las autoridades del club para denunciar distintas situaciones que, según sostuvieron, se habían repetido durante años y solicitaron la salida del coordinador.

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En un comunicado publicado este jueves, Talleres confirmó que aceptó la renuncia y destacó la trayectoria de Amduni, quien estuvo vinculado durante 17 años al crecimiento del hockey albiazul. La institución resaltó su "dedicación, profesionalismo y compromiso" y le deseó éxito en sus próximos desafíos.

Florencia Ramallo, capitana del equipo de Primera División, explicó en diálogo con Mitre Córdoba que los cuestionamientos hacia el coordinador no se limitaban al enfrentamiento reciente. "No es un hecho aislado, son años, esto ha hecho que exjugadoras hablen de situaciones que han pasado", afirmó.

La referente también relató que recibió testimonios de compañeras que atravesaron situaciones familiares y particulares que les impidieron continuar jugando. "Yo como capitana y referente he tenido que hablar y escuchar a compañeras que tuvieron situaciones familiares, particulares que no han podido seguir jugando y de parte del coordinador recibiendo presión y amenazas, no escuchando a los jugadoras, no dando el lugar que nos merecemos", sostuvo.

Y describió el clima que, según las integrantes del plantel, atravesaban dentro de la institución: "Entramos al club sin saber si la vamos a pasar bien".

Ramallo también aseguró que, después de presentar la nota ante la Comisión Directiva, las jugadoras recibieron mensajes privados y audios durante la madrugada por parte de Amduni. Según su relato, en esas comunicaciones hubo amenazas y referencias a una supuesta "limpieza".

La versión de Amduni

El coordinador también dio su versión sobre el episodio que desencadenó el conflicto. Reconoció que hubo un enfrentamiento que terminó en violencia física con el padre de una jugadora, aunque sostuvo: "No recibí ninguna denuncia, solo una carta que la expusieron a la comisión directiva del club".

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Por su parte, Pablo Sánchez, padre de una de las deportistas, aseguró que presentó una denuncia judicial y cuestionó la versión que se difundió sobre lo ocurrido. "Más me duele porque a mi hija la llevo hace 14 años a Talleres, lo que más me duele es que se mienta descaradamente", expresó.

También rechazó que haya iniciado la agresión y señaló que recibió golpes durante el enfrentamiento: "Manuel se está dedicando a difamarme y diciendo que yo fui a buscar al profesor para pegarle, hay testigos yo recibí una trompada del profesor que es el cuñado de Manuel y una trompada en el ojo, cómo puede mentir descaradamente y que un profesor salte la valla para pegarme", agregó.

El comunicado de Talleres

En el comunicado con el que confirmó la aceptación de la renuncia, Talleres hizo un repaso de la trayectoria de Amduni y del crecimiento de la disciplina durante su gestión. Según detalló la institución, el hockey pasó de tener apenas tres jugadoras entrenando en el predio deportivo a contar actualmente con 305 deportistas. También incorporó categorías federadas y no federadas, distintas estructuras de competencia y una cancha de césped sintético con iluminación artificial en el ex Predio FIAT.

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El club destacó además que más de 4.000 jugadoras y jugadores pasaron por la disciplina durante esos 17 años, período en el que el equipo logró, entre otros avances deportivos, el ascenso de la categoría C a la B.

Por último, la Comisión Directiva aclaró que, al momento de publicar el comunicado, no tenía conocimiento de ninguna denuncia judicial contra Amduni. La institución le agradeció su trabajo y señaló que su continuidad hasta el cierre de año responde a la necesidad de garantizar los compromisos deportivos pendientes.