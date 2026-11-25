Los acróbatas cordobeses Agustín Baccega y Gustavo Romanello, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el pasado 7 de noviembre, consiguieron la libertad bajo fianza. Gustavo ya salió del centro de detención después de permanecer 18 días privado de su libertad, mientras que Agustín espera concretar su liberación en las próximas horas.

La liberación de Gustavo se concretó este miércoles y fue confirmada por el propio acróbata en una entrevista en Radio Mitre. "Estoy todavía como temblando y no lo creo, ya estar afuera es una locura", expresó. También agradeció el acompañamiento de sus familiares y amigos durante los días de encierro: "Todo el apoyo de la gente estos días, el apoyo de mi familia y de mis amigos fue fundamental para poder estar fuerte y positivo".

La noticia representa un avance para la pareja, que permaneció detenida en dos establecimientos diferentes. Según había confirmado Lucía Baccega, hermana de Agustín, los abogados del estudio Ibarra Maldonado trabajaban en los trámites para concretar el pago de las fianzas. Aunque todavía no se informó el monto exacto, la familia había señalado que era inferior al que esperaban.

Durante la entrevista, Romanello cuestionó los procedimientos migratorios que, según su experiencia, afectan a personas que cuentan con visas, permisos de trabajo o solicitudes de asilo en trámite. "Hace un tiempo que están haciendo esto de deportar gente que está legalmente en el país, ya sea con visa o con asilo o con otro estatus, y por solamente el hecho de ser latinos te agarran y te meten en la cárcel hasta que tengas tiempo de ver a los jueces", sostuvo.

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El acróbata contó que durante su detención conoció a otras personas que atravesaban situaciones similares. "Me encontré en la cárcel con mucha gente, con miles de otras personas de otro lado que están con visa o permisos, que están legales y pagan sus impuestos aquí, y están todos en la cárcel porque son latinos o son de otros países", relató.

También describió el temor que, según dijo, se extendió entre las comunidades migrantes. "Conozco a mucha gente que está con el miedo de que vayan a tu casa y te saquen, vayan al trabajo o que te agarren en la calle, ya sea en los aeropuertos, en la ruta. Hay controles en todos lados y llevan a todos", afirmó.

Sobre las condiciones dentro del centro de detención, Romanello denunció que atravesó situaciones de maltrato psicológico y que las autoridades buscaban desgastar a las personas detenidas para que aceptaran su deportación. "Lamentablemente, bastante mal. Ellos como que juegan con eso en la mente y buscan romperte y quebrarte para que vos solo te des cuenta de que tenés que ir y pedir tu deportación. Tratan de que estés mal, incómodo todo el tiempo", aseguró.

Además, contó que conoció casos de personas trasladadas entre estados poco antes de sus audiencias judiciales, lo que, según su interpretación, complicaba la posibilidad de presentarse con sus abogados o recibir asistencia de sus familiares. "Lo hacen con familias enteras, con padre, madre, hijo. Se ven familias enteras acá adentro y es terrible, es tremendo", describió.

La situación de Agustín Baccega

Romanello también se refirió a la situación de su pareja, de quien no tenía noticias directas desde que ambos fueron separados y trasladados a distintos centros de detención. "Hace unas tres semanas que nos separaron. Nos agarraron juntos y nos enviaron para diferentes lugares", contó. Según explicó, la separación profundizó el impacto emocional del encierro.

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El acróbata confirmó que había tenido su audiencia con el juez el día anterior y que consiguió la fianza. También señaló que Agustín había pasado por su audiencia dos días antes y que su fianza ya había sido presentada. "Esperamos que para hoy o mañana lo puedan sacar", expresó.

Agustín permanecía alojado en el Centro de Detención de Eloy, mientras que Gustavo había sido trasladado al establecimiento de Florence. Durante las semanas de detención, sus familiares habían denunciado restricciones para las visitas y dificultades para comunicarse desde Argentina.

Regreso a Orlando y el futuro

Gustavo aseguró que su intención es continuar viviendo en Estados Unidos, pese al temor que le dejó la detención. "Ya tenemos todo acá armado, estamos cómodos, estamos bien, tenemos trabajo, nuestras cosas acá, nuestros amigos. Estamos integrados ya acá", explicó.

Aunque Romanello ya salió del centro de detención, su situación migratoria todavía no está resuelta. El artista explicó que deberá utilizar una tobillera electrónica y "me permite estar hasta más de 100 millas de mi casa". Ahora deberá regresar a Orlando, donde vive con Agustín, y cumplir con las condiciones impuestas mientras espera una nueva audiencia ante el juez.

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La medida también podría afectar su actividad laboral. Romanello trabaja realizando pruebas aéreas en Universal y expresó sus dudas sobre la posibilidad de continuar con esas tareas mientras tenga el dispositivo colocado. "No sé si lo voy a poder hacer o si puedo llegar a acomodar o preguntar a mi trabajo si lo puedo llegar a hacer con un aparato en el pie", explicó.

El acróbata tampoco sabe cuánto tiempo deberá permanecer bajo ese régimen. "Escuché casos de gente que se queda con la tobillera por un año, esperando, así que no sé cómo voy a hacer ahora mi vida", manifestó.

La salida de Gustavo representa un primer paso para la pareja, aunque el proceso migratorio continúa abierto. Mientras Romanello deberá cumplir con las restricciones impuestas por la Justicia estadounidense, Agustín espera concretar su liberación y reunirse con él en los próximos días.