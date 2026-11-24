Los acróbatas cordobeses Agustín Baccega y Gustavo Romanello están más cerca de recuperar la libertad en Estados Unidos. Después de permanecer más de dos semanas detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibieron la autorización para salir bajo fianza y esperar fuera de los centros de detención la resolución de sus casos migratorios.

La noticia fue confirmada este martes por Lucía Baccega, hermana de Agustín, quien comunicó la decisión a los familiares y allegados de la pareja. “Pronto van a salir en libertad a esperar el veredicto”, expresó, en medio de la expectativa por una resolución que representa un alivio después de varios días de incertidumbre.

Según confirmó el abogado de ambos, Ray Ybarra Maldonado, los dos podrían abandonar los centros de detención entre este miércoles y el jueves, una vez que se completen los procedimientos correspondientes. Aunque la decisión judicial ya representa un avance importante, todavía quedan cuestiones administrativas y pagos pendientes para hacer efectiva la salida.

Acróbatas cordobeses detenidos por ICE

“Ambos están pagando para pasar la burocracia y al quedar en libertad poder encontrarse. Los amigos y abogados se están encargando de eso”, explicó Lucía en declaraciones a TN. La familia recibió la noticia con mucha alegría, aunque mantiene la cautela hasta que los dos puedan abandonar efectivamente los lugares donde permanecen alojados.

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La detención y el reclamo de sus familiares

Baccega y Romanello fueron detenidos el 7 de noviembre en Phoenix, Arizona, cuando habían viajado desde Orlando para asistir al funeral de un amigo. Desde entonces permanecieron alojados en centros de detención separados, sin posibilidades de verse ni de mantener un contacto cotidiano. La situación generó preocupación entre sus familiares y allegados, que reclamaron que pudieran continuar sus trámites migratorios en libertad. La defensa también cuestionó la necesidad de mantenerlos bajo custodia mientras avanzaban sus respectivos expedientes.

Ambos son acróbatas e instructores y desarrollaron su actividad profesional en espectáculos en Florida. Habían ingresado legalmente a Estados Unidos en 2020 y tienen solicitudes de asilo pendientes. Su situación quedó bajo la órbita de las autoridades migratorias estadounidenses, que dispusieron su detención mientras se tramitaban los casos.

Policias de ICE

Durante los días de encierro, la separación se convirtió en uno de los aspectos más difíciles para la pareja. La imposibilidad de compartir el mismo espacio y la falta de contacto cotidiano profundizaron la angustia de sus familiares, que siguieron de cerca cada instancia del proceso.

El impacto emocional de la separación

En medio de la detención, Agustín había contado públicamente el impacto emocional que le provocaba permanecer separado de su esposo. “Lloro todos los días”, había confesado en una entrevista con Noticias Telemundo, en la que describió cómo atravesaba el encierro y la incertidumbre sobre su futuro.

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También había relatado que una carta escrita a mano por Romanello era uno de los pocos contactos que había podido mantener con él. Ese testimonio permitió conocer la dimensión personal de una situación que, además de las consecuencias migratorias y judiciales, afectó profundamente a los dos cordobeses.

La autorización para salir bajo fianza modifica ahora el escenario. Si se completan los trámites previstos, ambos podrán abandonar los centros de detención y esperar en libertad el resultado de sus procesos migratorios. El objetivo inmediato de sus familiares y abogados es concretar la salida entre miércoles y jueves y permitir que la pareja vuelva a encontrarse después de casi dos semanas de separación. La resolución no significa que sus casos migratorios estén concluidos ni que tengan garantizada su permanencia en Estados Unidos. Se trata de una posibilidad de recuperar la libertad mientras continúa el procedimiento. Para la familia, sin embargo, representa un paso decisivo después de días de preocupación y reclamos.