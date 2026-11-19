Los mercados internacionales intentan recuperar terreno este jueves 19 de noviembre, impulsados por una operación que concentra la atención de los inversores: la salida a bolsa de Anthropic, la compañía estadounidense de inteligencia artificial responsable de Claude, que recaudó más de US$ 81.000 millones y alcanzó una valuación cercana a US$ 1,5 billones. La expectativa por su debut en el Nasdaq impulsó los futuros tecnológicos, que avanzaban cerca del 1,7%, en una jornada marcada por la búsqueda de señales de recuperación después de varias semanas de volatilidad.

La operación, considerada la mayor oferta pública inicial (OPV) de la historia, superó el récord establecido por SpaceX en junio y volvió a despertar el apetito por las compañías vinculadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, el entusiasmo convive con interrogantes sobre los elevados costos de infraestructura, la capacidad de generar ganancias y el endurecimiento de la política monetaria estadounidense.

La compañía llega al Nasdaq con compromisos de infraestructura cercanos a US$901.000 millones y proyecciones de ingresos que podrían superar los US$100.000 millones en 2027.

Anthropic prepara su salida a la bolsa mientras advierte sobre los peligros de la IA sin control

El movimiento se reflejó especialmente en los futuros de Wall Street, donde el Nasdaq encabezaba las subas antes de la apertura de la rueda. El S&P 500 también mostraba avances, mientras que las bolsas europeas y asiáticas presentaban resultados dispares.

Anthropic debuta en Wall Street y pone a prueba el entusiasmo por la inteligencia artificial

Anthropic fijó el miércoles el precio de sus acciones en US$ 83 por unidad, por encima del rango inicial previsto de entre US$ 70 y US$ 78. La elevada demanda permitió ampliar la colocación hasta recaudar aproximadamente US$ 81.300 millones, consolidando una operación sin antecedentes en el mercado bursátil.

La empresa comenzará a cotizar este jueves en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, convirtiéndose en uno de los primeros grandes desarrolladores de modelos avanzados de inteligencia artificial en ofrecer a los inversores una participación directa en su negocio.

"La salida a bolsa de Anthropic es una gran victoria a corto plazo para el sector tecnológico y debería ayudar a restaurar cierta confianza de los inversores en que la tesis del crecimiento de la revolución de la IA no está decayendo", señaló Dan Ives, de Yorkville Ives & Co., en declaraciones recogidas por AFP.

El especialista considera que la colocación puede contribuir a recuperar el optimismo sobre un sector que durante las últimas semanas enfrentó fuertes cuestionamientos por sus valuaciones y por el volumen de recursos necesarios para sostener su expansión.

Sin embargo, no todos los analistas interpretan el debut como una garantía de recuperación.

"Con 83 dólares por acción, Anthropic llega al mercado por encima de su rango inicial de precios, pero aún por debajo de nuestra estimación de valor justo de 92 dólares", afirmó Malik Ahmed Khan, analista senior de Morningstar, citado por Reuters.

El especialista advirtió que la compañía deberá sostener un crecimiento acelerado y, al mismo tiempo, administrar los enormes costos que demanda el desarrollo y funcionamiento de sus modelos.

Nvidia y las dudas sobre la rentabilidad de la IA siguen condicionando a los mercados

El debut de Anthropic llega en un momento particularmente sensible para las empresas tecnológicas.

Durante las últimas semanas, los inversores comenzaron a cuestionar si las inversiones multimillonarias destinadas a centros de datos, semiconductores y capacidad de procesamiento podrán traducirse en beneficios suficientes para justificar las actuales valuaciones.

A esa incertidumbre se sumó la crisis de conducción de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang, que provocó nuevas turbulencias en las acciones del fabricante de chips y profundizó la cautela sobre uno de los principales protagonistas del crecimiento de la inteligencia artificial.

Aunque Nvidia presentó perspectivas comerciales sólidas, el mercado mostró una reacción limitada. La incertidumbre sobre su conducción y los costos asociados con el desarrollo de la tecnología continúan condicionando las decisiones de inversión.

Nvidia: espionaje y geopolítica detrás de la IA

También existen preocupaciones regulatorias. La decisión del Departamento de Comercio estadounidense de restringir el acceso remoto de compañías chinas a chips avanzados de Nvidia agregó presión al sector, mientras que la nueva composición del Congreso estadounidense abrió interrogantes sobre posibles controles adicionales.

En este escenario, la primera rueda de Anthropic será observada como una prueba del verdadero interés de los inversores por la inteligencia artificial.

"Pero una sola inscripción no va a zanjar el debate", advirtió Armina Rosenberg, gestora de cartera y cofundadora de Minotaur Capital, en declaraciones a Reuters. Para la especialista, todavía existen numerosos factores de preocupación que deberán despejarse antes de hablar de una recuperación sostenida.

Cómo operan las bolsas de Europa y Asia

El optimismo por la salida a bolsa de Anthropic tuvo un impacto positivo sobre buena parte de las compañías tecnológicas asiáticas, aunque no alcanzó para impulsar de manera uniforme a los principales mercados.

En Japón, el índice Nikkei 225 cerró con una suba del 0,7%, hasta los 59.444,21 puntos, mientras que el Kospi surcoreano avanzó un 1,4%, hasta las 5.137,89 unidades.

Las ganancias estuvieron acompañadas por la recuperación de fabricantes de semiconductores y empresas vinculadas con la infraestructura de inteligencia artificial, como SK hynix, Samsung, Kioxia y Tokyo Electron.

En contraste, Hong Kong retrocedió un 2% y Shanghái perdió un 0,3%. Las acciones taiwanesas también operaron con bajas, en medio de la atención puesta sobre las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

En Europa, las principales plazas mostraban resultados mixtos hacia el mediodía. El CAC 40 de París y el DAX de Frankfurt avanzaban un 0,3%, mientras que el FTSE 100 de Londres cedía un 0,2%, de acuerdo con las cotizaciones relevadas por AFP.

La Reserva Federal suma presión: el mercado anticipa nuevas subas de tasas

Más allá de la expectativa por Anthropic, los inversores mantienen la atención sobre las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), después de que nuevas señales de persistencia inflacionaria reforzaran la posibilidad de un endurecimiento monetario.

​Kevin Warsh, Presidente del Sistema de la Reserva Federal

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, sostuvo que el organismo podría necesitar una respuesta más agresiva para contener la inflación, incluida una suba de medio punto porcentual en diciembre o una comunicación que prepare al mercado para nuevos incrementos durante 2027.

Las declaraciones se produjeron después de que los últimos indicadores de precios superaran las expectativas y modificaran las apuestas de los operadores.

De acuerdo con la herramienta CME FedWatch citada por Reuters, el mercado asignaba una probabilidad cercana al 90% a una suba de 25 puntos básicos en diciembre.

El endurecimiento de las expectativas monetarias impulsó al dólar hasta máximos de 19 meses durante la semana, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se ubicaba alrededor del 5,08%.

Este escenario representa un desafío adicional para los activos de riesgo, particularmente las acciones tecnológicas, cuyas valuaciones suelen ser sensibles al aumento de las tasas de interés.

También constituye un factor de presión para los mercados emergentes, dado que los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses pueden reducir el atractivo relativo de inversiones con mayor riesgo, como la deuda de países que todavía enfrentan dificultades para acceder al financiamiento internacional.

Petróleo, dólar y oro: las otras variables que siguen los inversores

En el mercado de materias primas, el petróleo mostró movimientos moderados en una jornada marcada por señales contrapuestas.

Por un lado, persisten las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta global. Por otro, la crisis en Oriente Medio mantiene elevados los riesgos para la seguridad energética y la estabilidad del suministro.

El mercado reacciona al alza tras la derrota de Trump: el dólar cae, el oro supera los u$s 4000 y el petróleo cede

Según las cotizaciones informadas por AFP alrededor de las 10:45 GMT, el barril de Brent avanzaba un 0,6%, hasta los US$ 92,53, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía un 0,5%, hasta los US$ 83,66.

El oro, en tanto, permanecía cerca de mínimos de 14 meses, presionado por la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

En el mercado cambiario, el euro cotizaba alrededor de US$ 1,10, mientras que el dólar se fortalecía frente al yen japonés, hasta aproximarse a las 160 unidades.

Así, la atención de los mercados queda concentrada en la reacción de Wall Street al estreno de Anthropic. La operación récord abre una oportunidad para recomponer la confianza en el sector tecnológico, pero también eleva las exigencias: los inversores deberán determinar si las expectativas sobre el futuro de la inteligencia artificial pueden sostener valuaciones cada vez más ambiciosas en un contexto de tasas elevadas e incertidumbre financiera.

Fuente AFP y Reuters / lr