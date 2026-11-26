La consultora Equilibra anticipó una caída de la actividad económica del 2,5% interanual y del 0,5% mensual en octubre, un resultado que contrasta con las expectativas de recuperación del ministro de Economía, Luis Caputo. El informe privado, publicado en las últimas horas, estima que la economía habría interrumpido el repunte registrado en agosto y septiembre y acumulado cuatro meses consecutivos de contracción interanual. Además, la consultora redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 al 0,5%.

Caputo: “No tengo temor porque ahí está la robustez del programa”, afirmó sobre el impacto del dólar en los precios

Las estimaciones se conocieron luego de que Caputo defendiera la evolución de la actividad económica durante los últimos meses, en una entrevista con Antonio Laje en A24. Allí, el titular del Palacio de Hacienda destacó la recuperación registrada tras la caída de julio y manifestó su optimismo respecto del desempeño de la economía.

Luis Caputo

“La economía ya recuperó 1,5%, o sea, 0,4 en agosto, 1,1 en septiembre”, sostuvo el ministro. Sin embargo, de confirmarse las estimaciones de Equilibra, la actividad económica habría retrocedido en octubre y se ubicaría un 3,3% por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo de 2026.

Actividad económica: qué anticipa Equilibra para octubre

El anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por Equilibra proyectó una caída desestacionalizada del 0,5% respecto de septiembre. De esta manera, la economía habría perdido parte de la recuperación del mes anterior, cuando registró un crecimiento del 1,1%.

Anticipo de actividad económica | Crédito: EMAE

El mayor deterioro se concentró en las actividades no primarias, que excluyen al agro, la minería, la energía y la pesca. Según la consultora, estos sectores habrían registrado una contracción del 3% interanual y del 0,7% mensual, ubicándose un 2,7% por debajo del pico alcanzado en marzo.

En contraste, los sectores primarios habrían crecido un 2,2% interanual y un 1,2% respecto de septiembre. Si bien estos rubros aceleraron su expansión interanual frente al mes anterior, todavía se encuentran lejos de las tasas de crecimiento de dos dígitos registradas a comienzos de año.

El Gobierno admite que el efecto Milei-Caputo pierde fuerza y el mercado detecta señales de contención

“Pese a que aportarían 0,2 p.p. positivos a la variación interanual, no alcanzarían a compensar la incidencia negativa de 2,7 p.p. del EMAE no primario”, explicó Equilibra en su informe. Así, el crecimiento de las actividades primarias resultaría insuficiente para evitar una nueva caída de la economía.

Industria, comercio y construcción: los sectores que arrastran a la economía

La proyección desagregada por sectores económicos de Equilibra muestra que la industria manufacturera habría registrado una caída interanual del 4,3% en octubre, mientras que la construcción habría retrocedido un 3,1%. Por su parte, el comercio presentaría una contracción del 3,9% y el transporte y las comunicaciones, del 1,5%.

Entre las actividades con mayores retrocesos también aparece la intermediación financiera, con una caída estimada del 5,5% interanual, seguida por el sector agropecuario, con una baja del 5%. En el extremo opuesto, la explotación de minas y canteras habría crecido un 9,6%, mientras que el suministro de electricidad, gas y agua habría avanzado un 3%.

Al analizar el trimestre móvil comprendido entre agosto y octubre, Equilibra estimó una contracción desestacionalizada del 0,5% frente al promedio de los tres meses anteriores. En ese período, las actividades primarias habrían retrocedido un 1,8%, mientras que las no primarias registrarían una caída del 0,4%.

Caputo apuesta a la recuperación y Equilibra recorta su proyección de crecimiento

Durante la entrevista con Antonio Laje, Caputo destacó que septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9% para el último trimestre del año, aunque advirtió sobre las condiciones climáticas de octubre. “Octubre fue un mes de lluvias brutales, pero bueno, vamos a ver cómo va octubre, noviembre y diciembre”, señaló el ministro en A24.

Sin embargo, las estimaciones de Equilibra muestran que la economía acumularía un crecimiento de apenas el 0,6% durante los primeros diez meses de 2026, explicado íntegramente por la expansión de los sectores primarios, que habrían avanzado un 9,9% interanual. En cambio, las actividades no primarias acumularían una contracción del 0,8%.

Luis Caputo habló de los rumores sobre su renuncia: “Mientras el Presidente quiera, hay Caputo para rato”

Por último, la consultora advirtió sobre la menor cantidad de días hábiles en noviembre por los feriados vinculados a la visita del Papa y la elevada base de comparación de la producción de trigo en diciembre. “Por estas razones, redujimos nuestra proyección de crecimiento para 2026 a 0,5% promedio anual”, concluyó Equilibra, en contraste con el optimismo expresado por Caputo sobre la recuperación económica.

GZ / lr