Dólar oficial al 31 de diciembre de 2026: tras la inflación de octubre, el BCRA fijó un nuevo techo para la banda cambiaria

El dato de inflación de octubre no solo confirmó una aceleración de los precios, sino que también determinó cuánto podrá avanzar el dólar oficial durante el último mes de 2026. Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,2%, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó el esquema de bandas cambiarias y estableció que el techo llegará a $2.032,88 el 31 de diciembre.

Será la primera vez que el límite superior de la banda supere los $2.000, una referencia que introduce un nuevo margen de fluctuación para el tipo de cambio mayorista. Sin embargo, esto no implica que el dólar alcance efectivamente ese valor: se trata del precio máximo contemplado por el régimen antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para defender el techo.

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Según la información oficial publicada por el BCRA el 12 de noviembre, el límite superior aumentará desde los $1.989,12 previstos para el cierre de noviembre hasta los $2.032,88 del último día de diciembre, una diferencia de $43,76.

La actualización forma parte del mecanismo que comenzó a aplicarse en enero de 2026, mediante el cual las bandas dejaron de ajustarse a una tasa fija y pasaron a evolucionar de acuerdo con la inflación mensual informada por el INDEC, con dos meses de rezago.

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Cuándo superará los $2.000 el techo de la banda cambiaria

El cronograma oficial muestra que el dólar mayorista tendrá un margen creciente para fluctuar durante diciembre. El límite superior comenzará el mes en $1.990,51 y superará por primera vez los $2.000 el miércoles 9 de diciembre, cuando alcanzará los $2.001,72.

A partir de entonces, continuará su recorrido ascendente: llegará a $2.010,17 el 15 de diciembre, a $2.020,08 el día 22 y finalmente a $2.032,88 el 31 de diciembre.

En paralelo, el piso de la banda también se modificará, pero en sentido contrario. Según la tabla publicada por el Banco Central, pasará de $697,94 al comenzar diciembre a $687,56 al finalizar el mes.

Esto significa que el rango dentro del cual puede fluctuar libremente el dólar será cada vez más amplio, una característica central del esquema cambiario vigente.

Para este viernes 13 de noviembre, el BCRA establece una banda inferior de $706,07 y una superior de $1.968,01. Por lo tanto, el techo previsto para el cierre de diciembre se ubicará $64,87 por encima del nivel actual.

Cómo funciona el régimen de bandas cambiarias del Banco Central

El sistema fue implementado el 11 de abril de 2025, cuando se estableció inicialmente un rango de fluctuación de entre $1.000 y $1.400 por dólar. Dentro de esos límites, el tipo de cambio comenzó a determinarse por la oferta y la demanda del mercado.

Durante los primeros meses, el esquema contemplaba una actualización mensual del 1%: el techo aumentaba mientras que el piso descendía en la misma proporción.

Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026, el Banco Central reemplazó ese ritmo fijo por una actualización vinculada a la inflación. El nuevo mecanismo establece que tanto el límite superior como el inferior evolucionan mensualmente según el último dato del IPC disponible, correspondiente a dos meses antes.

De esta manera, la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, determina el desplazamiento de las bandas durante noviembre. En tanto, el 2,2% registrado en octubre fija la actualización de diciembre.

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El Banco Central explicó, al presentar el esquema, que las bandas tienen como objetivo limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos del tipo de cambio. Al mismo tiempo, permiten que el precio de la divisa responda a las condiciones de oferta y demanda.

En su programa monetario para 2026, la entidad también señaló que el mecanismo busca ampliar gradualmente el espacio de flotación y que, al no descontarse la inflación estadounidense de su fórmula de actualización, el techo de la banda se incrementa en términos reales.

Qué pasa si el dólar toca el techo o el piso de la banda

El funcionamiento del régimen contempla tres escenarios.

Cuando el dólar se mantiene dentro de las bandas, su cotización se determina principalmente por las operaciones de compra y venta del mercado. En ese contexto, el BCRA puede intervenir ocasionalmente para evitar episodios de volatilidad excesiva, de acuerdo con sus objetivos macroeconómicos.

Si el tipo de cambio alcanza el techo, el Banco Central debe intervenir vendiendo dólares y absorbiendo pesos. El objetivo es contener la suba de la cotización y evitar que supere el límite establecido. Esta operación puede implicar una reducción de las reservas internacionales.

En cambio, cuando el dólar alcanza el piso, el BCRA compra divisas y emite pesos para sostener el valor mínimo. Según el diseño oficial, esta intervención contribuye a incrementar las reservas y a abastecer la demanda de dinero de la economía.

El organismo establece que estas operaciones se realizan sin esterilización, es decir, sin compensar posteriormente su efecto monetario mediante instrumentos de absorción o expansión de liquidez.

La diferencia central es que el techo funciona como un límite de intervención, no como una cotización objetivo. Por lo tanto, aunque el máximo autorizado supere los $2.000, el dólar puede mantenerse por debajo si las condiciones del mercado así lo determinan.

El desafío del dólar y las reservas para el cierre de 2026

La actualización de las bandas se produce en un contexto en el que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener la desaceleración de la inflación, administrar las presiones cambiarias y continuar fortaleciendo las reservas internacionales.

En su programa monetario para 2026, el Banco Central vinculó expresamente el régimen de flotación con una estrategia de remonetización de la economía y acumulación de divisas.

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El escenario base presentado por la autoridad monetaria contemplaba un incremento de la base monetaria desde el 4,2% hasta el 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026. Para acompañar ese proceso, proyectó compras de reservas por USD 10.000 millones, sujetas a la disponibilidad de divisas provenientes de la balanza de pagos.

El organismo también planteó que una recuperación adicional de la demanda de pesos podría permitir mayores compras de dólares, hasta alcanzar los USD 17.000 millones, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización monetaria.

Vale señalar que estos montos corresponden a los escenarios del programa oficial y no constituyen resultados efectivamente alcanzados.

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