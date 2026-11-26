El aumento del riesgo país argentino tiene cada vez más relación con las expectativas políticas y la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. Así lo advirtió J.P. Morgan en su último informe sobre la Argentina, en el que sostuvo que los precios de los bonos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de régimen económico.

El documento, titulado "Argentina 2027 Economic Outlook", analiza el deterioro de los activos financieros argentinos y la creciente preocupación de los inversores por el rumbo económico que adoptará el país después del mandato de Javier Milei.

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"De cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada", señaló la entidad. En ese sentido, remarcó que las próximas elecciones presidenciales serán determinantes para definir si se mantienen el ajuste fiscal y el marco de políticas económicas favorable a la inversión.

Aunque el escenario base del banco contempla la continuidad de las políticas actuales, también anticipa una contienda electoral reñida. Una eventual reacción adversa de los mercados frente a un cambio de orientación política podría implicar, según el informe, un retorno a políticas fiscalmente más laxas.

La preocupación de los inversores está vinculada principalmente con la posibilidad de que se reviertan algunos de los pilares del programa económico: el equilibrio de las cuentas públicas, el esquema de bandas cambiarias y el proceso de acumulación de reservas. También aparecen interrogantes sobre la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Riesgo país y dólar: la incertidumbre electoral presiona a los mercados

Uno de los principales indicadores de esa desconfianza es el riesgo país. Según el diagnóstico de J.P. Morgan, el indicador superaba los 1.100 puntos básicos al momento de elaborar el informe, luego de haber rondado los 400 puntos en junio. El movimiento estuvo acompañado por una caída generalizada de los bonos y las acciones argentinas.

Para la entidad, una parte significativa de ese deterioro responde a la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico y no solamente a los fundamentos macroeconómicos actuales. En consecuencia, los inversores exigen una mayor prima de riesgo para mantener sus posiciones en activos argentinos.

La presión también se trasladó al mercado cambiario. El banco advirtió que volvió a ampliarse la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros, después de varios meses en los que las cotizaciones habían permanecido en niveles próximos a la paridad.

En paralelo, las compras privadas de dólares se aceleraron y alcanzaron un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con las estimaciones de la entidad.

El esquema de bandas cambiarias funciona como un mecanismo de contención frente a una eventual mayor demanda de divisas. Sin embargo, J.P. Morgan advirtió que el techo de la banda se encontraba aproximadamente un 20% por encima del tipo de cambio vigente al momento del análisis.

En ese contexto, un peso relativamente fuerte ofrece cierto margen para absorber eventuales shocks. No obstante, una depreciación significativa podría trasladarse a los precios de los bienes comercializables y dificultar la continuidad del proceso de desinflación.

Javier Milei

Las proyecciones de JP Morgan para la economía argentina

El informe también planteó un escenario de recuperación económica moderada. J.P. Morgan proyecta que la Argentina crecerá un 0,8% durante 2026 y un 1,8% en 2027, aunque advirtió que el desempeño de la actividad podría estar condicionado por la incertidumbre electoral.

Para el próximo año, el banco espera una expansión anualizada de entre 3% y 4% durante el primer semestre, impulsada principalmente por el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, anticipa una desaceleración hacia un ritmo de crecimiento nulo en la segunda mitad de 2027, en un contexto de mayor cautela de los inversores y una política monetaria más restrictiva.

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Respecto de los precios, la entidad estima que la inflación cerrará 2026 en torno al 31% y alcanzará el 23% interanual en diciembre de 2027. Esta última proyección se ubica cinco puntos porcentuales por encima del 18% previsto en el Presupuesto nacional para ese año.

La actividad económica ya muestra señales de pérdida de dinamismo. Según el diagnóstico del banco, los indicadores de septiembre no lograron compensar el retroceso del trimestre anterior, mientras que los primeros datos de octubre exhibieron un comportamiento dispar entre los distintos sectores.

En ese sentido, el banco mencionó las fluctuaciones de la actividad de la construcción, la estabilidad de la producción automotriz y la mejora de las ventas de vehículos como ejemplos de una recuperación todavía heterogénea.

El superávit fiscal y las exportaciones, los principales respaldos

A pesar de las tensiones financieras, J.P. Morgan destacó que la Argentina llega al próximo ciclo electoral con una posición macroeconómica más sólida que en anteriores oportunidades.

Uno de los principales pilares es el resultado de las cuentas públicas. El banco estima que el país cerrará 2026 con un superávit primario del 1,5% del PBI, por encima de la meta del 1,4% acordada con el FMI. Además, proyecta un resultado fiscal total positivo equivalente al 0,2% del producto.

Para 2027, la entidad prevé un superávit primario del 1,3% del PBI, que permitiría compensar los pagos de intereses de la deuda y mantener el equilibrio fiscal.

El frente externo también aparece como uno de los principales factores de respaldo. J.P. Morgan proyecta un superávit comercial de US$ 35.300 millones para 2026, frente a los US$ 19.300 millones registrados durante el año anterior.

En ese escenario, las exportaciones alcanzarían los US$ 100.800 millones, mientras que las importaciones se ubicarían en torno a los US$ 65.500 millones.

Para 2027, el banco estima que las ventas externas llegarán a US$ 106.800 millones. El desempeño de Vaca Muerta y el desarrollo de nuevos proyectos mineros serán determinantes para ampliar la generación de divisas.

De acuerdo con las proyecciones, el sector energético aportaría unos US$ 5.000 millones adicionales a las exportaciones del próximo año, mientras que la minería sumaría cerca de US$ 1.000 millones. La recuperación gradual de las importaciones, por su parte, podría restar alrededor de US$ 5.000 millones al saldo comercial.

El desafío de llegar a las elecciones de 2027 sin una nueva crisis cambiaria

La principal preocupación de J.P. Morgan es si los mecanismos de contención actuales podrán resistir una nueva etapa de volatilidad financiera durante el proceso electoral.

En el informe, el banco destacó que la Argentina comenzará 2027 con superávit de cuenta corriente, una situación que, según su análisis, no se había repetido en seis de los últimos siete ciclos electorales presidenciales, con excepción de 2021, cuando la pandemia alteró las condiciones económicas.

Además, señaló que el resultado combinado de la cuenta corriente y el balance fiscal se encuentra en su mejor nivel desde 2010, lo que representa una menor vulnerabilidad externa frente a otros períodos electorales.

La mayor capacidad de generación de dólares, las reservas internacionales y las herramientas de intervención del Gobierno podrían funcionar como amortiguadores ante una eventual salida de capitales o un incremento de la dolarización de carteras.

Sin embargo, el banco advirtió que esos factores no eliminan el riesgo de que una campaña electoral competitiva vuelva a trasladar las tensiones políticas a los mercados financieros.

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