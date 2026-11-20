La fortuna de Jensen Huang, uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica, atraviesa uno de sus momentos más complicados. En menos de dos semanas, el patrimonio del cofundador de Nvidia se redujo en aproximadamente 43.200 millones de dólares, una pérdida que representa el 26,6% de su riqueza y que lo hizo retroceder varios puestos en el ranking de los multimillonarios más importantes del planeta.

El desplome se produjo en medio de una crisis que comenzó con las revelaciones sobre su vida privada y terminó repercutiendo en el futuro de la compañía que dirigió durante décadas. Las informaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales, entre ellas una vinculada con una mujer señalada como posible espía china, desencadenaron una investigación interna y profundizaron la incertidumbre alrededor de su liderazgo.

De una fortuna de más de US$160.000 millones a perder un cuarto de su patrimonio

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia | Crédito: AFP

Según las estimaciones de Forbes, el patrimonio de Huang se ubicaba en torno a los 162.200 millones de dólares antes del inicio de la crisis. Sin embargo, el viernes 20 de noviembre su riqueza había descendido hasta aproximadamente 119.000 millones de dólares. La cifra lo ubicó en el puesto número 15 de la clasificación de los hombres más ricos del mundo, por detrás del empresario mexicano Carlos Slim Helú.

La mayor parte de su fortuna está vinculada a su participación accionaria en Nvidia, compañía que cofundó en 1993 y que se convirtió en una de las principales protagonistas de la expansión de la inteligencia artificial. Huang posee más del 3,5% de la empresa, por lo que cualquier movimiento significativo en el precio de sus acciones tiene consecuencias directas sobre su patrimonio personal.

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El retroceso también se reflejó en la valoración de la compañía. Durante la jornada del viernes, los títulos de Nvidia llegaron a caer cerca de un 7%, mientras que su capitalización bursátil se ubicó en torno a los 3,27 billones de dólares. De esta manera, quedó por debajo de Alphabet, la empresa matriz de Google, cuya valoración alcanzó los 3,38 billones de dólares. Antes de esta seguidilla de caídas, Nvidia había llegado a rozar los 5,7 billones de dólares de capitalización a comienzos de octubre.

La crisis personal que terminó golpeando el liderazgo de Nvidia

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia | Crédito: AFP

El conflicto tomó mayor dimensión cuando comenzaron a conocerse informaciones sobre supuestas relaciones extramatrimoniales de Huang. Una de las investigaciones internas de Nvidia se centró en una presunta relación con una mujer señalada como posible espía china, una situación que también despertó interrogantes sobre la seguridad de la información y los vínculos de la compañía con China.

El impacto institucional llegó el 12 de noviembre, cuando Huang presentó su renuncia como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia. La decisión abrió una nueva etapa para la empresa, que designó a su directora financiera, Colette Kress, como responsable ejecutiva interina.

Aunque el empresario manifestó posteriormente que estaría honrado de regresar al frente de la compañía, el presidente del consejo de administración, Harvey Jones, descartó que estuviera en evaluación su reincorporación como CEO. En paralelo, la empresa contrató a una firma especializada para buscar un reemplazante permanente.

NVIDIA y el punto ciego de la seguridad global

A la crisis corporativa se sumó la intervención de las autoridades estadounidenses. El fiscal general de California, Rob Bonta, confirmó que su oficina había enviado una citación de investigación a Nvidia para determinar si las acciones de la compañía o de Huang pudieron facilitar que China accediera a chips avanzados o información confidencial, y si se había informado correctamente a los inversores sobre los riesgos relacionados con el caso.

La caída de la fortuna de Huang también coincidió con un contexto adverso para el sector tecnológico. Las dudas sobre el volumen de inversiones que demanda la infraestructura de inteligencia artificial y las ventas generalizadas de acciones vinculadas a esa industria profundizaron la presión sobre Nvidia.

Así, en cuestión de días, el empresario que construyó una de las compañías más valiosas del mundo pasó de liderar una etapa de crecimiento extraordinario a enfrentar una crisis que combina cuestionamientos personales, investigaciones institucionales y una fuerte pérdida de valor bursátil.