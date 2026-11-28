​La morosidad se convirtió en una de las caras más preocupantes del deterioro de los ingresos en Argentina: familias que se endeudan para comprar alimentos, trabajadores que acumulan préstamos para pagar otros créditos y personas que terminan recurriendo a prestamistas informales ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones.

La mora de las familias volvió a bajar en septiembre, pero crecieron las refinanciaciones de deuda

Hace muy poco, una encuesta de la consultora Zentrix despertó la reacción hasta del Presidente Javier Milei. En la misma, se detalló que más de 7 de cada 10 argentinos tomó deuda en los últimos seis meses y de ese grupo, casi el 70% lo hizo para cubrir necesidades básicas. Detrás de las estadísticas aparecen historias de embargos salariales, deudas millonarias y amenazas que muestran cómo el problema financiero comienza a trasladarse a la vida cotidiana.

Uno de esos casos es el de Roberto Castelli, docente y licenciado en Logística, que lleva mucho tiempo desempleado. Para afrontar la compra de alimentos, acumuló deudas con dos tarjetas de crédito y un préstamo personal. Al no poder cancelar los saldos, recurrió a otro crédito, mientras los intereses de las tarjetas continuaban creciendo porque solo conseguía pagar el saldo mínimo. Su deuda terminó escalando hasta los 60 millones de pesos y debió recurrir al estudio de "Quebrados por la usura" en busca de ayuda contra la escalada de intereses.

Las tasas usureras no son nuevas. La situación de Pablo Gavilán, empleado de la Prefectura Naval Argentina y residente de Puerto Madryn, comenzó en 2017, cuando solicitó un préstamo bancario. Según su testimonio, nunca recibió una copia del contrato ni pudo volver a acceder al original. Para afrontar los pagos recurrió a una financiera que tenía acuerdos con el banco. En 2020 comenzaron a descontarle dinero directamente de su salario, con hasta cuatro cuotas juntas de $47.000 cada una, que aparecían en sus recibos de sueldo bajo el concepto de “descuentos”.

La morosidad habría comenzado a caer tras dos años de crecimiento

De los préstamos bancarios a las amenazas de prestamistas informales

El caso de Matías Olivera muestra una situación todavía más extrema. Era comerciante en un local propio y, según cuenta, su negocio funcionaba bien hasta que necesitó un préstamo para pagarle a un proveedor. Después sufrió un robo que agravó sus dificultades económicas y solicitó 3 millones de pesos a través de una billetera virtual. Como las deudas continuaron creciendo, recurrió a prestamistas de su barrio, que le entregaron otros 3 millones de pesos.

La cadena de endeudamiento llevó a Olivera a solicitar $1 millón a prestamistas informales de origen colombiano, una obligación que, según su relato, terminó convirtiéndose en $8 millones de deuda en muy poco tiempo debido a los intereses compuestos. Actualmente denuncia amenazas y hostigamiento por parte de sus acreedores. Incluso asegura llegaron a sustraerle la documentación de su automóvil y le exigieron $400.000 para devolvérsela. Hoy, teme por su seguridad y la de su familia.

Para Claudio Montiel, director de Zentrix, estas situaciones reflejan un problema que excede la coyuntura económica. “Estamos ante un deterioro muy profundo del salario que no arrancó ahora, ni tampoco arrancó en el 2023”, sostuvo. El especialista advirtió que las dificultades estructurales se agravaron y que el endeudamiento familiar ya comenzó a afectar al sistema de crédito. “Hoy los bancos tienen un problema financiero importante porque tienen carteras bastante complicadas en cuanto al tema de la morosidad”, afirmó. Según el último informe sobre Bancos que publicó el BCRA, la morosidad de los créditos a las familias bajó 0,6 puntos porcentuales en septiembre y llegó al 12,2% de las financiaciones otorgadas. En agosto, el indicador había llegado al 12,8%.

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Montiel también alertó sobre las consecuencias de que las familias queden excluidas del crédito formal y recurren a prestamistas vinculados con actividades delictivas. “Esperemos que dentro de seis meses no se transforme esto en un problema de seguridad pública”, señaló. Su preocupación apunta a que las dificultades para devolver préstamos informales puedan derivar en amenazas, lesiones y episodios de violencia, especialmente en los barrios de menores ingresos.

La advertencia de Montiel encuentra un correlato en distintos episodios registrados en el conurbano bonaerense. Un prestamista de Lomas de Zamora fue condenado a siete años y seis meses de prisión por extorsionar durante más de un año a un hombre al que le había prestado $50.000 y del que terminó obteniendo más de $5 millones.

Un caso todavía más grave ocurrió el 6 de noviembre en Villa Fiorito, donde fue asesinado Hugo Obregón, un vecino de 63 años. La investigación judicial apunta a un prestamista de la zona y el móvil del crimen estaría vinculado con una deuda contraída por un allegado de la víctima. Desde entonces, sus familiares denunciaron amenazas e intimidaciones y reclamaron la detención de los responsables.

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Casi el 60% de los argentinos se endeudó y dos de cada tres no llegan a fin de mes

Las historias individuales encuentran un correlato en el Monitor de Opinión Pública de octubre de Zentrix, que revela que casi 7 de cada 10 argentinos se queda sin dinero a más tardar el día 20 del mes. Apenas 3 de cada 10 consigue llegar a fin de mes con sus ingresos y sólo el 7,5% logra ahorrar. Además, el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación. Entre quienes tomaron deuda, el 57,7% lo hizo principalmente para cubrir gastos básicos, como alimentos y salud, mientras que el 18,3% necesitó financiar tarifas y servicios.

El deterioro es particularmente marcado entre los menores de 40 años y los sectores de menores ingresos. En el primer grupo, el 75% agota sus ingresos a más tardar el día 20, el 62,7% tomó deuda y apenas el 2,1% consigue ahorrar. En la clase baja, el 82,4% agota sus ingresos antes de finalizar la tercera semana del mes y el 71,7% se endeudó durante los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos básicos. Ninguno de los encuestados de este segmento declaró tener capacidad de ahorro.

El relevamiento también muestra que el endeudamiento atraviesa a los distintos estratos sociales, aunque responde a diferentes necesidades. Mientras que en la clase baja el 68,3% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir gastos de alimentación y salud, entre los sectores de mayores ingresos el 52,7% destinó el crédito a la compra de bienes durables.

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Las dificultades económicas también se reflejan en la percepción sobre la evolución de los precios. El 69,6% de los encuestados considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente los aumentos que percibe en su vida cotidiana, el registro más alto desde mayo. A su vez, el 63,9% califica negativamente la situación económica del país.

El informe de Zentrix advierte que el problema ya no pasa únicamente por cuánto ganan los hogares, sino por cuánto duran sus ingresos: cuando una familia necesita endeudarse para cubrir los gastos básicos de las últimas semanas del mes, el pago de las cuotas reduce el dinero disponible para el siguiente y alimenta un círculo de endeudamiento cada vez más difícil de sostener.