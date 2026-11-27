Un grupo de industriales vestidos de traje y con un sombrerito azul tipo pesquero bailan alrededor de una tarima circular. Agitan los brazos y cantan, a modo catártico: “Tirá, tirá para arriba!/Tirá! Si no ves la salida/No importa mi amor/No importa: vos, tirá”. Con la canción de Miguel Mateos, que reza “Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación”, la banda liderada por jóvenes anuncia el cierre de la edición 2026 del encuentro “Somos Industria”, organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

En un escenario marcado por la recesión técnica, el cierre continuo de empresas y la caída de la actividad industrial, el reclamo por la crisis que atraviesa la industria ya se volvió algo repetitivo y, en cierto sentido, obsoleto. A pesar de haberlo puesto en palabras decenas de veces, no hubo, en los últimos años, ningún cambio estructural que toque el problema de raíz. Como dice el dicho, para obtener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Así fue como la entidad presentó, por primera vez, una obra de teatro.

Dos hombres están sentados a una mesa. Uno hace preguntas y anota. El otro habla. Se mueven por el Salón Náutico Argentino de San Fernando con seguridad. El que habla narra la historia de su familia y, por lo tanto, de su empresa. Durante una hora, los hombres reconstruyen los vaivenes que la industria atravesó desde la vuelta de la democracia. A pesar de tener canas (teñidas), son jóvenes actores amateurs, hijos y nietos de industriales. Si bien lo que narran es cien por ciento ficcional, podría ser su propia historia.

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Parece que el sector se cansó de armar los mismos paneles, con los mismos datos, para que los mismos funcionarios los escuchen y los mismos medios los repliquen. En ese sentido, la UIPBA, que nuclea a cámaras sectoriales y territoriales, además de empresas industriales, decidió darle una vuelta de tuerca a su forma de comunicar. Un stream, una competencia de escuelas técnicas, una ronda de negocios, una obra de teatro, todo junto en una suerte de "industriapalooza". “Lo que pasa es que la gente no nos quiere”, planteó un dirigente sectorial. “Hay que cambiar la forma de comunicarnos para que cambie cómo nos ven. Innovar”. La palabra innovar fue utilizada varias veces durante la jornada. Para el sector, esa es una de las claves para enfrentar el contexto actual.

La obra fue escrita por los mimos jóvenes que la actuaron. | Crédito: UIPBA

“Si no me sacás la soga del cuello, voy a tener que cerrar”, protesta, preocupado, el protagonista de la obra. Escrita por los mismos jóvenes que la actúan, la pieza es, de por sí, poco convencional. A los dos personajes ya presentados se les suman unos seis más. Uno de ellos representa al Estado que, según la época narrada, abraza al empresario, le pide que invierta, le sube los impuestos, lo ningunea o lo amenaza. Siempre exige más papelerío e inspecciones, con una lógica burocrática absurda que hace reír (y enojar) al público. Pocas veces se muestra coherente con sus propias decisiones.

Es la primera vez que “Somos Industria” se realiza en la provincia. Por eso, Agustín Costa, ministro de Gobierno bonaerense, y Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia, se encargaron de la apertura. Los funcionarios aprovecharon para hablar del contexto de la industria a nivel nacional y agradecieron el “esfuerzo de los empresarios por cuidar el empleo”. Si bien uno de los principales reclamos planteados por los representantes territoriales es la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos, sobre el escenario no hubo cruces. En este sentido, Costa dijo que estaban analizando propuestas impositivas planteadas por la UIPBA y otras entidades. Debajo del escenario, los representantes de las cámaras se mostraron expectantes, pero poco convencidos.

“Nunca nos sentimos tan atados de pies y manos. Ahora competimos con el mercado externo y con los impuestos”, sentencia el joven industrial sobre la tarima. “Estamos todos encerrados en la misma jaula y estamos en peligro de extinción. Somos nosotros los que estamos buscando todo el tiempo una solución”, añade la chica que interpreta a su hija.

La actividad industrial volvió a caer en octubre según estimaciones privadas



Según el último informe de empleabilidad del Centro de Estudios Económicos Bonaerense (CEEB), basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde agosto de 2023 se perdieron 53.404 puestos de trabajo en la industria, lo que implica una caída del 10,1%. Si se mira ese número de cerca, más de la mitad de esos puestos se perdieron en el último año (-28.952), lo que representa una caída interanual del 5,8%. Los dirigentes del sector explican que, tras años de “luchar”, ya no pueden hacerle frente a la combinación de “competencia asiática, impuestos y contrabando”.

| Crédito: UIPBA, basa en datos oficiales de la SRT

Los temas de rock nacional que interpretó la banda fueron alusivos a las distintas décadas, hasta llegar a la actualidad política y económica. Entre el repertorio estuvieron Se viene, de Bersuit Vergarabat (que repite “se viene el estallido”); Cuando pase el temblor, de Soda Stereo (“caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor”); El arriero (“las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”) y Qué ves (“cuando la mentira es la verdad”), ambas de Divididos.

Dos bandas acompañaron el evento con canciones de rock nacional alusivas a la política | Crédito: UIPBA

El informe también revela una caída del 7,3% en la cantidad de empresas registradas, es decir, una pérdida neta de 1.588 unidades en los últimos tres años. Dos tercios de esa caída se concentraron en el último año (1.011). Entre los sectores más golpeados se encuentran el textil y el calzado, con una caída promedio del 26,1%, seguidos por los minerales no metálicos y el caucho y plástico. De los 24 sectores relevados, solo tres registraron crecimiento: alimentos (0,2%), otros equipos de transporte (1,7%) y farmacéuticos (7%).

| Crédito: UIPBA, sobre base de datos SRT

Entre el público se esconden dos actores que, cada tanto, hacen comentarios que reúnen los clichés del pensamiento político, tanto proteccionista como liberal. Ante la intervención del personaje libertario sobre la competitividad –Si no pueden competir, que se vayan, total va a venir uno mejor”–, uno de los empresarios del sector eléctrico se paró y gritó, indignado: “¿Quién va a venir a hacerlo mejor?”.

El presupuesto para 2027 presentado por el gobierno bonaerense propone una actualización del 31% de la base no imponible para el impuesto a los Ingresos Brutos. Según los directivos de la entidad, no solo está por debajo de la inflación interanual del 33,1%, sino que también quedó desactualizada frente a la inflación acumulada desde la devaluación de diciembre de 2023. Aseguran que el piso, en lugar de ubicarse entre los $1.800 y $2.400 millones, como se está discutiendo actualmente, debería rondar los $7.000 millones.

La obra vuelve constantemente sobre la grieta política. En ese sentido, la Unión se mostró crítica tanto de las políticas de apertura de mercado como de las cargas impositivas provinciales y municipales. Aunque siempre en tono jocoso. “Estamos viviendo una gran grieta. No somos ni una cosa ni otra. No imprimimos ni devaluamos; no vamos a ningún lugar a hacer política, más que llevar algún consejo a algún político sobre cómo creemos que se hacen las cosas. No hacemos leyes ni definimos normas, nos adaptamos a ellas”, sentenció Gentile una vez terminada la función.

El reclamo por la presión fiscal de la provincia no viene solo de la industria. La reducción de Ingresos Brutos ya forma parte de la agenda nacional. Con una rebaja planteada por Llaryora en Córdoba, el gobierno bonaerense se ve presionado a dar alguna respuesta al respecto. El diputado provincial de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó hace una semana un proyecto para reemplazar gradualmente el impuesto por un gravamen aplicado sobre las ventas finales. Sin embargo, la iniciativa todavía se encuentra en comisiones.

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La actividad industrial en el país

De acuerdo con relevamientos privados, la actividad industrial volvió a caer en octubre. El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró una baja del 4,3%, encadenando cuatro meses consecutivos de caída interanual y acumulando, en los primeros diez meses del año, una contracción del 1,7% frente al mismo período de 2025.

De confirmarse las proyecciones, sería la décima caída interanual consecutiva y la primera intermensual después de dos meses de suba. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo 9 de diciembre.

Por su parte, la consultora de Orlando J. Ferreres midió para octubre una contracción mensual del 0,2% en la actividad industrial, en la medición desestacionalizada. En la comparación interanual, el indicador muestra una caída del 3% para ese mes, con una marcada “heterogeneidad entre las ramas industriales”.

En los primeros diez meses del año, la caída acumulada alcanza el 2,6%. La producción farmacéutica, las refinerías y los productos químicos se ubicaron entre los sectores con mayores subas, mientras que las bajas más pronunciadas se dieron en textiles, plásticos y maquinaria y equipo.