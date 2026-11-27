El estreno del documental "Tyson Fury" en Netflix quedó atravesado por una controversia que obligó a la plataforma a modificar parte de su contenido antes de su lanzamiento. La producción, que repasa la vida personal y deportiva del campeón británico de peso pesado, iba a incluir una revelación sobre su salud mental que posteriormente fue desmentida por su propia esposa.

La polémica comenzó cuando Paris Fury contó que, después de una crisis que atravesó su marido en 2016, un profesional de la salud le habría comunicado que presentaba un cuadro de esquizofrenia leve. La declaración formaba parte de una versión inicial del documental y también había sido utilizada en los materiales promocionales de la película. Sin embargo, antes del estreno, Paris decidió aclarar sus palabras y sostuvo que Tyson nunca recibió ese diagnóstico.

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Según explicó, durante aquella conversación había utilizado incorrectamente el término "esquizofrénico" para describir algunos síntomas que había observado en el boxeador. La mujer también reconoció que la salud mental es un tema complejo y que no siempre resulta sencillo encontrar las palabras adecuadas para explicar determinadas situaciones.

Ante esta rectificación, Netflix confirmó que había trabajado junto con la familia para actualizar el documental. "Tras recibir nueva información compartida por la familia sobre el diagnóstico oficial de salud mental de Tyson, trabajamos junto a ellos para actualizar el documental antes de su lanzamiento", comunicó la compañía.

La polémica que puso en duda la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua

Tyson Fury | Crédito: AFP

La controversia no quedó limitada al estreno de la producción. La posibilidad de que Fury tuviera un diagnóstico de esquizofrenia generó preocupación por su próximo compromiso deportivo, el esperado enfrentamiento contra Anthony Joshua, previsto para el 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, Gales.

La Junta Británica de Control del Boxeo (British Boxing Board of Control) había advertido que debía evaluar la situación antes de permitirle subir al ring. Su secretario general, Robert Smith, explicó que los médicos tenían que asegurarse de que no existiera ningún riesgo para la salud del deportista. La posibilidad de una restricción médica había puesto en duda uno de los combates más esperados del boxeo británico.

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Finalmente, el organismo confirmó que Fury había superado las evaluaciones correspondientes y que tenía sus controles médicos al día. De esta manera, el enfrentamiento con Joshua recibió luz verde y, por el momento, continúa en pie para diciembre. Más allá de la discusión sobre el diagnóstico, el documental también recupera uno de los períodos más difíciles de la vida del boxeador.

Después de vencer a Wladimir Klitschko en noviembre de 2015 y convertirse en campeón mundial de los pesos pesados, Fury atravesó una profunda crisis personal, marcada por problemas de salud mental, consumo de alcohol y drogas y un prolongado alejamiento del deporte.

La producción muestra cómo esa etapa afectó su vida familiar y su carrera, además del proceso que le permitió regresar al boxeo profesional. Con testimonios del propio Tyson, de Paris y de su padre, John Fury, la película propone conocer una faceta menos visible del deportista, más allá de sus títulos y su personalidad arriba del ring.

SC / JMV