Los gobiernos de la Argentina y Paraguay ratificaron este jueves su decisión de profundizar la alianza bilateral tras la cumbre presidencial que mantuvieron Javier Milei y Pedro Alliana en el Palacio de Gobierno de Asunción, en el marco de la visita oficial del mandatario argentino.

Mediante una declaración conjunta, los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez Lezcano resaltaron el “excelente” nivel que atraviesan las relaciones entre ambos países. En ese sentido, Quirno celebró la sintonía política entre las dos administraciones, sostuvo que el vínculo se encuentra en su “máximo nivel” y destacó la voluntad de afrontar los desafíos regionales de forma conjunta. La hoja de ruta ratificada por ambos ministros abarca la integración física, energética, comercial y de seguridad, con la meta de consolidar un intercambio bilateral que actualmente ronda los 4.000 millones de dólares.

Milei junto a su par paraguayo y el la comitiva | Crédito: Prensa

El nuevo presidente paraguayo volvió a agradecer la asistencia técnica ofrecida por la administración de Milei y el Banco Central argentino para diseñar mecanismos de recuperación de activos tras la crisis desatada por la resolución del Ueno Bank, que derivó en la salida del mandatario Santiago Peña.

En el terreno diplomático, la Cancillería paraguaya reiteró su respaldo oficial a la candidatura del argentino Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) y reafirmó su histórico apoyo a los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

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En materia de conectividad, los funcionarios repasaron los avances en distintos proyectos de infraestructura fronteriza como los puentes Clorinda-Puerto Falcón y Pilar-Puerto Cano, además de las obras vinculadas al Corredor Bioceánico y la gestión de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

En el plano energético, subrayaron el valor estratégico de la Entidad Binacional Yacyretá y de los emprendimientos hidroeléctricos Corpus Christi e Itatí-Corá. A su vez, expresaron el interés mutuo por avanzar en la integración gasífera, reconociendo el potencial exportador del yacimiento argentino de Vaca Muerta.

Milei en el Palacio de Gobierno de Asunción | Crédito: Prensa

Finalmente, en el área de seguridad, ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación en inteligencia y ciberseguridad para combatir el crimen transnacional organizado, en sintonía con su participación conjunta en el esquema hemisférico del Escudo de las Américas.