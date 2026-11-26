El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, parece decir "ni un paso atrás". Después de rechazar la propuesta de Donald Trump de reunirse para discutir opciones de desescalada armamentística durante la gira del mandatario estadounidense por Asia, este jueves envió señales en la dirección opuesta. Durante la visita a dos plantas de sustancias nucleares de uso militar, felicitó a los trabajadores y sostuvo que Corea del Norte trabaja para ampliar su arsenal atómico.

Kim Jong-un se fotografió recorriendo el Instituto de Armas Nucleares y otras instalaciones relacionadas con la producción de sustancias y equipos nucleares de uso militar, en compañía de directivos del Departamento de Industria Armamentista del Comité Central y de las autoridades de cada establecimiento.

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A través de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) difundió un comunicado desafiante, acompañado de fotos que lo muestran visitando las instalaciones. En el texto, aseguró que Corea del Norte continuará incrementando su capacidad nuclear como una estrategia para defenderse de "países enemigos".

Aseguró que esa inspección formaba parte de "los esfuerzos por el aumento de la capacidad defensiva de carácter soberano" con el propósito de "defender como una muralla de acero el ambiente de seguridad del Estado frente a la amenaza nuclear inestable que se crea a todo momento en la región de la Península Coreana", y se refirió al "grave cambio geopolítico en la estructura de seguridad nuclear internacional".

Kim Jong-un acusó a la alianza AUKUS de "destruir la no proliferación nuclear"

Específicamente, aseguró que observan "con seriedad especial" la conducta de Estados Unidos, que "establece el sistema de alianza militar nuclear en escala global inclusive la región de Asia-Pacífico". Afirmó que el país de Trump "instiga la posesión de submarinos nucleares de sus países satélites" en los alrededores de Corea del Norte, y lo acusó de perseguir "el uso común de armas nucleares con sus aliados mediante la proliferación nuclear por medio de AUKUS en la región del Nordeste Asiático". El AUKUS es una alianza militar estratégica entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.

Kim acusó a estos "países enemigos" de "destruir el sistema internacional de no proliferación nuclear". Aseguró que "crece el peligro de uso de armas nucleares", debido a los "países enemigos" que "facilitan cada día más la transferencia de la tecnología nuclear y el acercamiento a las armas nucleares en el marco de la alianza".

En este marco, justificó una nueva lógica militar para Corea del Norte: "El concepto de fortalecimiento del disuasivo nuclear de la RPDC implica un nuevo sentido esencialmente diferente de lo anterior", afirmó.

Kim Jong-un, el "estimado camarada" de Corea del Norte, justifica su desarrollo nuclear como una postura "defensiva".

"El imprudente incremento de las fuerzas armadas nucleares y la expansión de la alianza militar nuclear de los países enemigos que se impulsan a un ritmo vertiginoso en todas las regiones del mundo y en particular en la Península Coreana, supone una amenaza real al derecho de seguridad de la República Popular Democrática de Corea", aseguró Kim.

En función de eso, justificó la expansión nuclear norcoreana: "Nuestra política nuclear es una resolución justa adoptada con tales circunstancias inevitables como premisa y fondo, y un artículo medular del aseguramiento de la soberanía de la República, fijado en la ley suprema del Estado según la voluntad común y el apoyo absoluto del Partido, el Gobierno y el pueblo."

Luego remató: "Nadie tiene derecho a obligarnos a violar la Constitución ni a intentar su enmienda. Ahora nuestra capacidad nuclear es una realidad. Quien niega esta reconoce su fracaso."

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Seguidamente, descartó de plano toda posibilidad de reducción del arsenal nuclear, que calificó de "disparate": "La posición de la República Popular de Corea como país poseedor de armas nucleares no se alterará jamás por las retóricas de las fuerzas exteriores", enfatizó. "Independientemente del disparate sobre nuestra 'desnuclearización' de las fuerzas que dan espaldas a la realidad objetiva y no entienden el cambio de la situación, la posición actual de nuestro Estado será un registro histórico que comprueba la frustración de ellas."

Y justificó su política armamentística como una estrategia defensiva: "La existencia real de enemigos externos dotados de armas nucleares y estas armas de carácter autodefensivo que poseemos para enfrentar aquellas están relacionadas inseparablemente."

MB / JMV