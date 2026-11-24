Un terremoto de magnitud 5.6 sacudió el este de Nepal durante la mañana de este martes 24 de noviembre. Según los reportes sismológicos preliminares, el movimiento se registró a las 7:02 y tuvo su epicentro en la provincia de Koshi. El sismo también se percibió en una amplia zona del norte de India, incluidas áreas cercanas a la frontera entre ambos países.

De acuerdo con los registros instrumentales de los centros de monitoreo, el foco superficial se localizó a 134 kilómetros de distancia de la ciudad de Siliguri en el sector oriental del territorio nepalí y ubicada en el estado de Bengala Occidental, India.

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El terremoto en Nepal se percibió en cinco países de la región del Himalaya

El movimiento sísmico se registró en una zona montañosa del Himalaya oriental y los temblores que desencadenó se sintieron en el corredor fronterizo. Las autoridades nacionales activaron de forma inmediata los protocolos de evaluación de daños y monitoreo preventivo en rutas y viviendas.

Además de la provincia de Koshi y la ciudad de Siliguri, el movimiento telúrico se percibió en cinco países de la región del Himalaya. En Nepal, los temblores se sintieron con fuerza en varios distritos del este, como Taplejung, donde se ubicó el epicentro cerca de Olangchung Gola, así como en la capital, Katmandú, y en algunas zonas occidentales.

En tanto que, en territorio indio el temblor alcanzó el estado de Sikkim, distintos puntos del estado de Bihar como Samastipur y otros distritos del norte de Bengala Occidental, incluidos Darjeeling, Jalpaiguri y Cooch Behar.

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Además, los reportes meteorológicos y sismológicos señalaron que el terremoto también se percibió en distintas regiones del norte y centro de Bangladesh, en zonas cercanas a la frontera con China y en el territorio de Bután.

Terremoto de magnitud 5,6 sacude el este de Nepal | Crédito: Captura Web

Desde la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) informaron que las unidades distritales de emergencia mantuvieron comunicación permanente con las fuerzas policiales y los gobiernos locales para confirmar el estado de las vías de montaña y descartar víctimas graves en las primeras horas.

Asimismo, en el marco del operativo coordinado luego del terremoto de magnitud 5,6 en el este de Nepal, los voceros del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (NEOC) del Ministerio del Interior detallaron que se priorizó la inspección de viviendas tradicionales construidas con piedra y barro en zonas rurales.

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Según señalaron los equipos técnicos de respuesta, el seguimiento de posibles réplicas continúa activo mediante la red sismológica nacional para emitir alertas tempranas ante cualquier nuevo desplazamiento en la región.

Terremoto de magnitud 5,6 sacude el este de Nepal

Vigilancia ante réplicas y recomendaciones en el corredor del Himalaya

Frente a la posibilidad de movimientos secundarios tras el terremoto de magnitud 5,6 en el este de Nepal, los cuerpos de rescate recomiendan a los residentes de las localidades ubicadas cerca de China e India mantenerse alejados de laderas inestables susceptibles a deslizamientos de tierra.

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Las autoridades nepalíes insisten en revisar posibles grietas en muros antes de reingresar a las edificaciones y seguir exclusivamente los canales oficiales de información mientras persiste el monitoreo sísmico.

PM