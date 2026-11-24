La búsqueda de Leonardo Bertulazzi, el ciudadano italiano de 74 años que escapó de su departamento de Monserrat mientras cumplía arresto domiciliario a la espera de su extradición, lleva 14 días. Mientras los investigadores intentan reconstruir sus movimientos y dar con su paradero, la causa avanzó sobre su entorno más cercano y ya son seis las personas detenidas, entre ellas su esposa y su sobrina, Chana Oihana Boekle Yarza.

La mujer, de 34 años y conocida como "La Chana", declaró durante el fin de semana ante la fiscal federal Alejandra Mángano y la jueza María Servini. En su indagatoria negó haber tenido conocimiento o participación en el escape. Su abogado, Rodolfo Yanzón, cuestionó las detenciones y sostuvo que la Justicia está tomando como rehenes a los afectos del prófugo.

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La Chana, la sobrina de Bertulazzi | Crédito: Redes Sociales

Quién es "La Chana" y qué declaró ante la Justicia

Boekle Yarza es alemana, curadora de arte, profesora de alemán y militante feminista. Según explicó su defensor, "respondió todas las preguntas de la fiscalía y de la secretaria del juzgado. Contó su relación afectiva con la pareja de los Bertulazzi. Negó todo conocimiento y participación en el escape", detalló Yanzón.

La mujer reconoció que había visto al italiano dos semanas antes de su desaparición. También explicó que se acercó a la vivienda después de conocer lo sucedido porque estaba preocupada por su tía, Bettina Erika Koepcke, de 76 años, esposa del prófugo.

Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas de Italia | Crédito: Captura web

Otro de los puntos que surgió durante la indagatoria fue la entrega de un teléfono celular a Koepcke para que ambas pudieran mantenerse comunicadas, debido a que a la mujer le habían secuestrado su dispositivo.

El abogado aseguró que no encontraron elementos comprometedores en las computadoras ni en los teléfonos de sus representadas. Además, confirmó que presentó pedidos de excarcelación para ambas. Sin embargo, el correspondiente a Koepcke fue rechazado y la defensa apeló la resolución judicial.

Las otras detenciones y las sospechas sobre la logística de la fuga

Además de la esposa y la sobrina de Bertulazzi, la investigación derivó en otros arrestos. Entre los detenidos están la paraguaya Mónica Mellid Cañiza, de 38 años; la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez; el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y el argentino Lucas Delle Done.

Según fuentes de la investigación, Mellid Cañiza fue localizada en Palermo. La mujer trabaja en una reconocida empresa de seguridad privada y está acusada de haberle proporcionado a Bertulazzi un lugar para dormir después de su escape, en una vivienda de la calle Ugarte. En ese domicilio también fue encontrado Delle Done.

Fuga de Leonardo Bertulazzi: elementos de una mochila | Crédito: Collage

Por su parte, González Rodríguez y Villalta de Rodríguez ya habían sido detenidos el 12 de noviembre en el paso fronterizo de Gualeguaychú, cuando intentaban cruzar hacia Uruguay. Ambos tenían vínculos con el italiano, especialmente González Rodríguez, quien lo había visitado en reiteradas oportunidades durante su detención. En aquella oportunidad fueron liberados, pero volvieron a quedar arrestados después de un allanamiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires.

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Otros dos sospechosos, un hombre y una mujer, fueron capturados en Merlo y Tigre, respectivamente, luego de seis procedimientos realizados por la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Los últimos cinco arrestados están acusados de haberle brindado asistencia logística al italiano para concretar su escape, ocurrido durante la mañana del 10 de noviembre, en coincidencia con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Los investigadores llegaron a ellos a partir del análisis de teléfonos celulares secuestrados, en los que habrían encontrado registros vinculados con la preparación de la fuga y el suministro de elementos necesarios para llevarla adelante.

Las fotos del balcón que comprometieron a la esposa del prófugo

En el caso de Koepcke, las fotografías encontradas en los dispositivos fueron consideradas una de las principales pruebas en su contra. Entre las imágenes había registros del balcón de su departamento, ubicado en el contrafrente del edificio y orientado hacia la calle Bolívar, por donde finalmente escapó Bertulazzi. También se encontraron fotografías de un terreno baldío donde funcionaba un estacionamiento.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la mujer habría participado en la organización previa del escape. "Todo lo que se extrajo del celular la comprometió. Las pruebas estaban relacionadas con todos los movimientos que iba a hacer", señaló una fuente de la investigación.

Sin embargo, Yanzón sostuvo que su defendida declaró haberse enterado de la huida de su marido recién a las ocho de la mañana del martes 10 de noviembre, aproximadamente dos horas después de que el italiano abandonara el departamento. Bertulazzi habría descendido desde el balcón con un arnés, trepado a un techo y escapado a través de un terreno baldío ubicado sobre la calle Bolívar al 600.

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El recorrido de Bertulazzi después de escapar

La investigación está a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. Hasta el momento, los investigadores determinaron que, después de abandonar el edificio, Bertulazzi habría utilizado un taxi y luego un colectivo para trasladarse hasta Martínez, donde fue registrado mientras compraba un gorro piluso.

También se sospecha que antes había adquirido una camisa celeste y un pantalón para modificar su apariencia y dificultar su identificación.

Otro elemento importante para reconstruir sus movimientos fue una mochila negra que perdió antes de atravesar el último portón y volver a la clandestinidad. En su interior encontraron varias guías Filcar y un mapa de Tigre con marcas sobre distintas estaciones fluviales y el Puerto de Frutos.

El rechazo de organizaciones a las detenciones

En paralelo, las detenciones despertaron el rechazo de la organización política Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que denunció una persecución contra migrantes y activistas. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación cuestionó tanto el arresto de Koepcke, concretado el 18 de noviembre, como los procedimientos posteriores que alcanzaron a otras cinco personas.

"Las personas detenidas permanecen incomunicadas, sin información clara sobre los motivos de su detención ni garantías suficientes para el ejercicio de su defensa", señalaron.

Además, denunciaron el uso de las detenciones como mecanismo de intimidación y presión política y advirtieron: "La solidaridad no puede ser criminalizada, y la condición migratoria de ninguna persona puede convertirse en motivo de persecución o vulneración de sus derechos".

Finalmente, reclamaron la liberación de todos los arrestados, el respeto de sus garantías constitucionales y el cese de lo que consideran una persecución política.

PC