Este martes 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, anunció el presidente del España, Pedro Sánchez, mientras sigue desarrollándose la campaña electoral con la que lucha por su reelección.

"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, y compartió junto a su posteo del documento que firmó junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Qué dice el documento compartido por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

El texto comienza con el encabezado: “Derecho al duelo, tiempo para despedirnos”, para luego agregar: “Hay días en los que la vida se detiene. Muere una madre, un padre, una pareja, un hijo, una hija, y de repente nada vuelve a ser igual”.

En ese punto, remarca que “en España, la ley permitía que la vida se detuviera solo dos días. Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma. Eso termina hoy”.

A continuación, explica que “el Gobierno de coalición progresista aprobará mañana un real decreto-ley por el que las personas trabajadoras tendrán diez días laborables de permiso por el fallecimiento de su cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijos e hijas”.

Aclarando: “Queremos también que los últimos días de la vida sean con la compañía y el cariño que cada persona merece. Por eso, quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos podrá reducir o adaptar su jornada para estar a su lado”.

El texto señala que ahora “nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos. Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar”.

El texto cierra indicando que “esta es la España que queremos. Un país que no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y se deja cuidar. Hoy pensamos en todas las personas que tuvieron que volver al trabajo con el corazón roto. Esta norma también es para ellas”.

HM